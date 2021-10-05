Опубликован рейтинг самых крутых Android-смартфонов с точки зрения цена/качество

Хороших мобильников стало даже больше, чем было до коронавируса.
Популярный сервис тестирования производительности устройств AnTuTu, обычно используемый для проверки работы смартфонов и планшетов, обновил рейтинг самых выгодных смартфонов по состоянию на первый месяц осени.
AnTuTu провел исследование рынка Android-смартфонов с целью выяснить, аппараты каких производителей являются лучшими с точки зрения цена/качество. Если вы не следите за рынком смартфонов постоянно, то для вас это может быть полезно при выборе нового устройства.
В стане среднебюджетных устройств балом правит Xiaomi Mi11 Youth Edition
Как и месяцем ранее, рейтинг возглавил смартфон Xiaomi Mi11 Youth Edition. По уверению производителя, он создавался именно для молодежи и является самым тонким в мире смартфоном с поддержкой сети 5G. Сразу за ним идёт серия Honor 50, которая работает на базе Snapdragon 778G.
В десятку лучших Android-смартфонов с точки зрения цена/качество также попали:
- OPPO Reno6 5G с процессором Dimensity 900
- вторую половину рейтинга открывает Redmi 10X 5G (Dimensity 820)
- смартфоны realme Q3 Pro и OPPO K9 5G с чипами Snapdragon 768G разместились на шестой и седьмой позициях
- замыкает десятку HUAWEI nova 8 Pro, iQOO Z3 и базовая версия HUAWEI nova 8
Ранее мы собрали подборку программ для Android, которые вы должны избегать любой ценой. А если они у вас есть – удалите.