Опубликован рейтинг самых крутых Android-смартфонов с точки зрения цена/качество

Рейтинг возглавил смартфон Xiaomi Mi11 Youth Edition / Xiaomi

Популярный сервис тестирования производительности устройств AnTuTu, обычно используемый для проверки работы смартфонов и планшетов, обновил рейтинг самых выгодных смартфонов по состоянию на первый месяц осени.

AnTuTu провел исследование рынка Android-смартфонов с целью выяснить, аппараты каких производителей являются лучшими с точки зрения цена/качество. Если вы не следите за рынком смартфонов постоянно, то для вас это может быть полезно при выборе нового устройства.

В стане среднебюджетных устройств балом правит Xiaomi Mi11 Youth Edition

Как и месяцем ранее, рейтинг возглавил смартфон Xiaomi Mi11 Youth Edition. По уверению производителя, он создавался именно для молодежи и является самым тонким в мире смартфоном с поддержкой сети 5G. Сразу за ним идёт серия Honor 50, которая работает на базе Snapdragon 778G.

В десятку лучших Android-смартфонов с точки зрения цена/качество также попали:

OPPO Reno6 5G с процессором Dimensity 900

с процессором Dimensity 900 вторую половину рейтинга открывает Redmi 10X 5G (Dimensity 820)

(Dimensity 820) смартфоны realme Q3 Pro и OPPO K9 5G с чипами Snapdragon 768G разместились на шестой и седьмой позициях

и с чипами Snapdragon 768G разместились на шестой и седьмой позициях замыкает десятку HUAWEI nova 8 Pro , iQOO Z3 и базовая версия HUAWEI nova 8

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