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Опубликован рейтинг самых крутых Android-смартфонов с точки зрения цена-качество

4 сентября 2021, 00:50

Уже в который месяц балом правит 5G-версия Xiaomi Mi11 Lite, оснащенная памятью объемом 8/128 ГБ.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G
Переміг Xiaomi Mi 11 Lite / Xiaomi

Популярный сервис тестирования производительности устройств AnTuTu, обычно используемый для проверки работы смартфонов и планшетов, обновил рейтинг самых выгодных смартфонов по состоянию на август 2021 года.

AnTuTu провел исследование рынка Android-смартфонов, чтобы определить, аппараты каких производителей являются лучшими с точки зрения цена-качество. Если вы не следите за рынком смартфонов постоянно, то для вас это может быть полезно при выборе нового устройства.

В стане среднебюджетных устройств балом правит Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Лидером августовского рейтинга Android-смартфонов стала 5G-версия Xiaomi Mi11 Lite, оснащенная памятью объемом 8/128 ГБ. Устройство позиционируется как упрощенная версия флагмана Mi 11 и обладает тонким и легким корпусом с очень привлекательным дизайном. Сразу за ним идёт серия Honor 50, которая работает на базе Snapdragon 778G.

В десятку лучших Android-смартфонов с точки зрения цена-качество также попали:

  • OPPO Reno6 5G с процессором Dimensity 900
  • вторую половину рейтинга открывает Redmi 10X 5G (Dimensity 820)
  • realme Q3 Pro, OPPO K9 5G и iQOO Z3 с чипами Snapdragon 768G.
  • замыкает десятку дуэт моделей HUAWEI nova 8 Pro и nova 8,
Самые лучшие по цене/качеству смартфоны 2021 года / AnTuTu

Ранее мы собрали подборку программ для Android, которые вы должны избегать любой ценой. А если они у вас есть – удалите.

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