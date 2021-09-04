Опубликован рейтинг самых крутых Android-смартфонов с точки зрения цена-качество

Уже в который месяц балом правит 5G-версия Xiaomi Mi11 Lite, оснащенная памятью объемом 8/128 ГБ.
Популярный сервис тестирования производительности устройств AnTuTu, обычно используемый для проверки работы смартфонов и планшетов, обновил рейтинг самых выгодных смартфонов по состоянию на август 2021 года.
AnTuTu провел исследование рынка Android-смартфонов, чтобы определить, аппараты каких производителей являются лучшими с точки зрения цена-качество. Если вы не следите за рынком смартфонов постоянно, то для вас это может быть полезно при выборе нового устройства.
В стане среднебюджетных устройств балом правит Xiaomi Mi 11 Lite 5G
Лидером августовского рейтинга Android-смартфонов стала 5G-версия Xiaomi Mi11 Lite, оснащенная памятью объемом 8/128 ГБ. Устройство позиционируется как упрощенная версия флагмана Mi 11 и обладает тонким и легким корпусом с очень привлекательным дизайном. Сразу за ним идёт серия Honor 50, которая работает на базе Snapdragon 778G.
В десятку лучших Android-смартфонов с точки зрения цена-качество также попали:
- OPPO Reno6 5G с процессором Dimensity 900
- вторую половину рейтинга открывает Redmi 10X 5G (Dimensity 820)
- realme Q3 Pro, OPPO K9 5G и iQOO Z3 с чипами Snapdragon 768G.
- замыкает десятку дуэт моделей HUAWEI nova 8 Pro и nova 8,
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