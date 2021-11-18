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Оппозиционер Навальный признался, как считают время в колонии

18 ноября 2021, 23:56
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Получил на завтрак яйцо – значит, рабочая неделя заканчивается. Снова получил яйцо – рабочая неделя началась, рассказал оппозиционер.

Навальный
Навальный поведал, как считает время в тюрьме / Reuters

18 ноября в Facebook находящегося в колонии российского оппозиционера Алексея Навального разместили его рассказ о том, как он считает время в заключении.

"Большинство зэков может моментально ответить: "Мне осталось 583 дня". Но у меня перспективы окончания срока, скажем мягко, неясны, поэтому и считать смысла не имеет. Течение времени заметно по интервалам. Самый короткий период – от яйца до яйца. По понедельникам и пятницам на завтрак дают вареное яйцо. Это не только важное (и приятное) кулинарное событие, но и календарное тоже. Получил на завтрак яйцо – значит, рабочая неделя заканчивается. Снова получил яйцо – рабочая неделя началась", – написал Навальный.

По словам оппозиционера, время также можно считать по посещениям ларька (туда водят раз в две недели), передачам от родственников (один раз в два месяца) и длительным свиданиям (четыре раза в год для зэка на общем режиме).

"Вот сейчас пишу это, сидя на настоящей кухне (с плитой!) комнат свиданий. Юля еще спит в нашей комнате, а я пошел выпить кофе и поджарить нам яичницу с грудинкой. Кайф же? Кайф. Через пять часов снова "осужденный Навальный, собирайтесь", и я начну новый отсчет", – рассказал Навальный.

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Арест Навального

В августе 2020 года Навального отравили "Новичком". Долгое время он лечился в Германии.

В Россию оппозиционер вернулся в январе 2021 года. Его сразу же задержали.

В так называемом деле "Ив Роше" Навального приговорили к 3,5 годам колонии. Однако из-за пребывания под домашним арестом за решеткой он должен быть 2 года и 8 месяцев.

Страны Запада считают арест и заключение Алексея Навального политически мотивированными. По этой причине были введены санкции против России.

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