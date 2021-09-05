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"Опиум для народа": создатель Telegram призвал отказаться от залипания в Netflix и TikTok

5 сентября 2021, 18:57
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Дуров считает, что цифровые развлечения вредят человеческому разуму.

Павел Дуров
Павел Дуров выступил против TikTok и Netflix / instagram.com/durov

Создатель соцсети "Вконтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о вреде избытка цифровых развлечений. По его мнению, увлечение сериалами Netflix и соцсетью TikTok тормозит продуктивность человеческого мозга, нагружая его несуществующими проблемами.

"Разум – наш самый мощный инструмент. Нет ничего, на что он не был бы способен. К сожалению, большинство людей предпочитают питать свой мозг не реальными фактами, благодаря которым можно изменить мир, а случайными сериалами Netflix или роликами TikTok", – заявил Дуров.в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что на глубинном уровне мозг человека не может отличить вымысел от реальности. Поэтому изобилие цифровых развлечений заставляет подсознание искать решение проблем, которые не существуют. Очень часто мозг занимается этим "в фоновом режиме" вместо того, что действительно важно.

Как добавил разработчик, люди могут сделать свои мысли более креативными и продуктивными, если очистятся от "липкой грязи нерелевантного контента", который алгоритмы навязывают пользователям своими рекомендациями. Если этого не сделать, интернет-системы продолжат управлять желаниями потребителей.

"Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над своим разумом", – подытожил бизнесмен.

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Ранее Главред уже сообщал, что Павел Дуров раскритиковал современный уклад жизни. Избыточное потребление, деньги и система, которая ведёт человеческий вид в никуда. Самое полезное занятие – создавать вещи, а не потреблять их, говорит разработчик.

Также он не раз затрагивал тему экологии и человеческого ДНК. Нынешняя система с корпорациями, заточенная в первую очередь на деньгах, ведёт к разрушению экологической среды, что повышает количество болезней и вредит человеку, считает Дуров. Современный мир имеет все функции, для того чтобы эффективно справляться с дефицитом ресурсов.

viber
Павел Дуров мессенджер Telegram TikTok Netflix
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