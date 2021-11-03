Опасный вид рака можно определить по ногам: британские ученые перечислили признаки

Признаки на ногах могут указывать на рак / ua.depositphotos.com

Рак поджелудочной железы, который входит в десятку самых распространенных форм заболевания как среди женщин, так и среди мужчин, можно определить по малозаметным признакам.

Выявить онкологию можно по изменениям в ногах - рак поджелудочной железы может вызвать некоторые симптомы, которые поражают конечности пациентов, пишет британское издание Express.

Речь идет об образовании тромбов в глубоких венах ног, а также в других частях тела.

Стоит отметить, что тромбоз глубоких вен также возникает у людей, которые не болеют раком. Однако для некоторых тромб иногда является первым признаком рака поджелудочной железы.

Читайте такжеДиетолог назвала специи, которые могут спасти от ракаИногда у пациентов могут отсутствовать какие-либо симптомы образования тромба в глубокой вене. Но есть некоторые общие признаки, на которые следует обратить внимание:

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боль в ноге или икре - особенно спазмы только в одной ноге;

отек ноги;

покраснение кожи на ноге;

ощущение тепла в одной ноге;

боль при вытягивании пальцев ног - чаще всего это происходит, когда вы указываете пальцами ног вверх.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, почему мужчины чаще женщин болеют раком. Исследователи говорят, что в крови большинства мужчин наблюдается гораздо более высокая концентрация белка TIMP1. И именно это вещество повышает риски мужской смертности от различных типов рака.

Напомним, ранее ученые рассказали ‒ основной мужской половой гормон тестостерон является основной причиной частой смертности мужчин от коронавируса COVID-19 по сравнению с женщинами.

Долгие клинические исследования продемонстрировали, что для мужчин, страдающих от рака предстательной железы, популярный препарат для гормональной женской терапии работает лучше, чем инъекции стандартных лекарств.

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