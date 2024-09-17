Опасные супербактерии "убьют" более 39 млн человек до 2025 года — исследование

Эта тенденция отражает быстрое старение населения, при этом пожилые люди более уязвимы к инфекции.

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Новая смертоносная бактериологическая болезнь может убить 39 млн человек до 2050 года / Коллаж Главреда. Фото: depositphoto.com.ua, pixabay

До 1,91 миллиона человек в год будут умирать непосредственно из-за устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) — когда бактерии эволюционируют таким образом, что лекарства, которые обычно используются для борьбы с ними, больше не подействуют, говорится в исследовании ученых из Института показателей здоровья Вашингтонского университета (IHME), опубликованном в Lancet.

К слову, показатель в 2021 году был намного ниже — 1,14 млн человек.

Особенно будут подвержены риску пенсионеры, тогда как смертность среди младенцев, благодаря вакцинации и гигиене, наоборот будет снижаться.

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Смертность среди людей старше 70 лет уже выросла на 80% за три десятилетия и, как ожидается, вырастет на 146% к 2050 году — с 512 353 до 1,3 миллиона.

"Противомикробные препараты являются одним из краеугольных камней современного здравоохранения, и растущая устойчивость к ним является серьезной причиной для беспокойства", — высказался автор исследования, доктор Мохсен Нагави.

Исследование прогнозирует, что наибольшее количество будущих смертей будет зафиксировано в странах Южной Азии, таких как Индия, Пакистан и Бангладеш, а также в других частях Южной и Восточной Азии и странах Африки к югу от Сахары.

Как проходило исследование

Исследователи использовали данные из 204 стран и территорий для получения оценок смертности с 1990 по 2021 год и прогнозов на период до 2050 года.

Они также обнаружили, что миллионы смертей во всем мире можно было бы предотвратить с помощью лучшей профилактики инфекций и улучшения доступа к здравоохранению, а также создания новых антибиотиков.

Что такое журнал "Lancet"? The Lancet - еженедельный общемедицинский научный журнал, один из самых старых и самых известных. Считается одним из самых престижных медицинских журналов в мире. The Lancet был основан в 1823 году Томасом Вокли, английским хирургом, который назвал его в честь хирургического инструмента — ланцета, наиболее похожего на современный инструмент — скальпеля. The Lancet печатает оригинальные и редакторские статьи, статьи-обзоры, обзоры литературы, описания клинических случаев и т.д.

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