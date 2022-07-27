Неприятные путешествия и большая прибыль: названы опасные даты в августе, которых стоит избегать

Гороскоп на август / pixabay

Планета деловой активности Марс продолжит свое шествие по знаку Тельца до 20 августа и сделает пару напряженных транзитов в начале месяца. Об этом рассказал астролог Влад Росс Главреду.

"В это время нежелательно предпринимать важные действия или начинать новые проекты. Поэтому в первой декаде августа следует десять раз подумать прежде, чем что-либо начинать. Энергия Тельца – сдержана и спокойна. Активность в этот период будет замедлена и вдумчива. Действовать придется спокойно и целенаправленно", - говорит Росс.

По его словам, в начале августа 2022 года, когда Марс будет крайне напряженным, деловые люди могут столкнуться с необходимостью решения различных проблем, преодоления препятствий, переменами, последствия которых придется разгребать очень долго.

"Впрочем, тот, кто нацелен на реализацию долгосрочного проекта, должен успеть все сделать в середине месяца, пока Марс будет в Тельце. Идеальным будет момент 14-16 августа, чтобы запустить долгосрочные финансовые проекты.В первую неделю месяца не рекомендуется предпринимать важных и ответственных действий, открывать новые компании, начинать новые проекты, вводить какие-либо новшества. Лучше в это время экономить силы и ресурсы", - говорит Росс.

Также астролог назвал благоприятные и неблагоприятные даты для поездок и путешествий в августе.

Лучше отказаться от начала путешествий:

2, 5-7,

12-13,

19-20,

26-27 августа.

"Это самые неблагоприятные дни для дороги. В эти даты могут быть неудачные путешествия: будут проблемы и накладки в пути, потеря багажа, срывы намеченных планов, самолет может не прилететь туда, куда вы хотите, сорвется поездка. Эти дни плохи для путешествий любыми видами транспорта – и самолетами, и поездами, и автомобилями", - говорит астролог.

Благоприятные даты для поездок:

к морю и водоему – 8, 14, 22-24 августа;

в санатории – 8, 14, 22-24 августа;

в горы – 9-11 августа;

в близкие поездки, командировки – 15-16, 21 августа;

с целью развлечения, посещения концертов – 3, 8, 17, 18, 24-26, 29-31 августа;

с целью обучения или участия в конференциях, тренингов, семинаров – 3-4, 8, 11, 29-31 августа.

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