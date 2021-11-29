Опасен ли штамм "Омикрон" и как скоро он будет в Украине: объяснение иммунолога /Reuters

Новый штамм коронавируса COVID-19 "Омикрон" еще мало изучен и пока непонятно, вытеснит ли он штамм "Дельта" либо нет. Об этом сообщил на телеканале "Украина 24" иммунолог Борис Донской.

"Паниковать не стоит, относиться к нему осторожно - да, стоит. Вытеснит ли он "Дельту", пока мы не можем сказать, еще мало случаев проанализировано. Пока видно, что он как минимум не уступает "Дельте" в заразности и репродукции, поэтому то, что он вытеснит "Дельту" - такая вероятность, к сожалению, есть", − сказал он

Донской говорит, что о конкретном течении болезни после инфицирования "Омикрон" пока мало достоверных сведений.

"Пока что рано говорить, потому что описано слишком мало клинических случаев. Типичны ли они, или не очень, мы еще не знаем. Слишком мало пациентов, у которых был подтвержден этот штамм. Мы еще не знаем, поэтому спекулировать, что он более слабый или наоборот, более сильный, пока не стоит", - сообщил медик.

Кроме того, Донской предположил, что скоро штамм "Омикрон" проникнут и в Украину.

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"Только начали его тестировать, во многих странах нет тестов. Поэтому если в какой-то стране не было описано случаев вируса, это не значит, что его там нет, и человек оттуда может его завезти. Так что карантин, ограничения, приезжающих необходимо тестировать и все равно сажать на карантин — только так мы сможем снизить вероятность попадания этого вируса в Украину. Хотя, к сожалению, не будем себя обманывать, он все равно попадет", − резюмировал иммунолог.

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Напомним, ранее, в субботу, 27 ноября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела экстренное совещание, в рамках которого оценила новый вариант коронавируса. Эксперты назвали его "вызывающим беспокойство" из-за того, что этот штамм, вероятно, легче передается, чем Дельта. ВОЗ обозначила вариант B.1.1.529 под названием "Омикрон".

Тем временем представители фармацевтической корпорации Pfizer заявили, что готовы сделать вакцину от нового коронавируса за 100 дней.