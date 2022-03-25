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"Они увязли": посол США в НАТО перечислил промахи армии Путина и назвал победителя в войне

25 марта 2022, 21:26

Многие военные аналитики считают, что российское вторжение пошло не так, как планировала Москва.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Напряженность между Россией и Западом из-за Украины продолжает расти, поскольку глава НАТО Йенс Столтенберг предупреждает, что Москва никогда не сможет выиграть ядерную войну. Кроме того, он заявил, что Кремль должен прекратить свою "опасную и безответственную ядерную риторику".

Об этом заявил бывший посол США в НАТО Курт Волкер CNBC.

По его словам, через несколько дней после начала российского вторжения в Украину президент Владимир Путин заявил, что приводит свои силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности. Его комментарии прозвучали после того, как мэр Киева Виталий Кличко заявил журналистам, что почти весь Ирпень, город к северо-западу от столицы, находится в руках украинцев.

Читайте также"У Путина отрезаны ноги": эксперт по химоружию назвал главную опасность диктатора РФКроме него, многие военные аналитики считают, что российское вторжение пошло не так, как планировала Москва, поскольку украинские силы ведут ожесточенный бой и не позволяют российским солдатам взять под контроль многие крупные города.

Они считают, что вторжение может обернуться для Путина политической катастрофой.

"Я не думаю, что Россия может победить. Они (войска РФ - ред.) увязли. Они не в состоянии взять крупные города. Они не продвигаются. Они проявляют множество отчаянных мер, таких как вызов сирийцев или обращение к китайцам за помощью, или угрозы нападения на поставки вооружения стран НАТО в Украину и создание угрозы биологического, химического или ядерного применения. Это все признаки, я думаю, отчаяния. И поэтому время сейчас работает против них", - отметил Волкер.

Он утверждает, что отчаяние России в быстрой победе над Украиной демонстрируется в ее варварской тактике, включая непосредственное нацеливание на мирных жителей и обстрелы городов, чтобы попытаться вызвать страх и истощение среди населения, которое никогда не сдастся агрессору.

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