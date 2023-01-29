Они привлекут бедность в ваш дом: список вещей, которые нужно выбросить немедленно

Прощаемся с бедностью, выбросив всего лишь несколько вещей.

Что привлекает бедность / pixabay.com

Давно известно, что у каждой вещи есть своя энергетика. Наполняя свой дом разными предметами необходимо знать, как избежать притягивания бедности и чем привлечь благополучие.

Вещи, которые притягивают бедность – нужно проверить свой дом

Для того, чтобы закрыть дорогу бедности в ваш дом, необходимо проверить есть ли у вас вещи, которые особенно привлекательны для нищеты и бедности.

Магниты для нищеты:

часы, которые остановились

неисправные предметы

старая и рваная одежда

разбитые стекла и надбитая посуда

потрепанные веники и швабры

мусор с сумках, портмоне и карманах

хлам, которым вы не пользуетесь

Что привлекает бедность – вещи, от которых стоит избавиться в первую очередь

Начать менять энергетику в доме и свою жизнь в целом можно с избавления от предметов, которые не дают прохода благополучию.

Если вы решили очистить пространство от неблагоприятной энергии, стоит в первую очередь избавиться от этих вещей:

искусственные растения и цветы

чужие забытые вещи

последние предметы из сервизов

колючие домашние растения

презенты от людей, которые вам неприятны

битые зеркала

Как привлечь удачу в дом – предметы, которые должны быть в каждом доме

После того, как вы очистили пространство, в котором живете от хлама, притягивающего бедность – можно приступить к привлечению удачи.

Купите в дом следующие предметы: