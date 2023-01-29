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Они привлекут бедность в ваш дом: список вещей, которые нужно выбросить немедленно

29 января 2023, 19:45
Прощаемся с бедностью, выбросив всего лишь несколько вещей.
Дом, предметы
Что привлекает бедность / pixabay.com

Давно известно, что у каждой вещи есть своя энергетика. Наполняя свой дом разными предметами необходимо знать, как избежать притягивания бедности и чем привлечь благополучие.

Вещи, которые притягивают бедность – нужно проверить свой дом

Для того, чтобы закрыть дорогу бедности в ваш дом, необходимо проверить есть ли у вас вещи, которые особенно привлекательны для нищеты и бедности.

Магниты для нищеты:

  • часы, которые остановились
  • неисправные предметы
  • старая и рваная одежда
  • разбитые стекла и надбитая посуда
  • потрепанные веники и швабры
  • мусор с сумках, портмоне и карманах
  • хлам, которым вы не пользуетесь

Что привлекает бедность – вещи, от которых стоит избавиться в первую очередь

Начать менять энергетику в доме и свою жизнь в целом можно с избавления от предметов, которые не дают прохода благополучию.

Если вы решили очистить пространство от неблагоприятной энергии, стоит в первую очередь избавиться от этих вещей:

  • искусственные растения и цветы
  • чужие забытые вещи
  • последние предметы из сервизов
  • колючие домашние растения
  • презенты от людей, которые вам неприятны
  • битые зеркала

Как привлечь удачу в дом – предметы, которые должны быть в каждом доме

После того, как вы очистили пространство, в котором живете от хлама, притягивающего бедность – можно приступить к привлечению удачи.

Купите в дом следующие предметы:

  • зеркало в круглой рамке
  • восковые свечи
  • денежное дерево
  • клубок красных ниток
  • аквариум с рыбами
  • фигурка слона
уборка
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