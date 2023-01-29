Они привлекут бедность в ваш дом: список вещей, которые нужно выбросить немедленно

Прощаемся с бедностью, выбросив всего лишь несколько вещей.
Давно известно, что у каждой вещи есть своя энергетика. Наполняя свой дом разными предметами необходимо знать, как избежать притягивания бедности и чем привлечь благополучие.
Вещи, которые притягивают бедность – нужно проверить свой дом
Для того, чтобы закрыть дорогу бедности в ваш дом, необходимо проверить есть ли у вас вещи, которые особенно привлекательны для нищеты и бедности.
Магниты для нищеты:
- часы, которые остановились
- неисправные предметы
- старая и рваная одежда
- разбитые стекла и надбитая посуда
- потрепанные веники и швабры
- мусор с сумках, портмоне и карманах
- хлам, которым вы не пользуетесь
Что привлекает бедность – вещи, от которых стоит избавиться в первую очередь
Начать менять энергетику в доме и свою жизнь в целом можно с избавления от предметов, которые не дают прохода благополучию.
Если вы решили очистить пространство от неблагоприятной энергии, стоит в первую очередь избавиться от этих вещей:
- искусственные растения и цветы
- чужие забытые вещи
- последние предметы из сервизов
- колючие домашние растения
- презенты от людей, которые вам неприятны
- битые зеркала
Как привлечь удачу в дом – предметы, которые должны быть в каждом доме
После того, как вы очистили пространство, в котором живете от хлама, притягивающего бедность – можно приступить к привлечению удачи.
Купите в дом следующие предметы:
- зеркало в круглой рамке
- восковые свечи
- денежное дерево
- клубок красных ниток
- аквариум с рыбами
- фигурка слона
Автор: Елизавета Бельмас