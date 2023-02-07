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Они никогда не бросят в беде: топ-3 самых преданных знаков зодиака

7 февраля 2023, 10:36
Стало известно, кому сама мысль об измене или обмане становится поперек горла
Знаки зодиака, которые никогда не предадут
Знаки зодиака, которые никогда не предадут / pixabay.com

Любые отношения держатся на доверии. Это утверждение особенно ярко выражено у влюбленных. Добиться доверия любимого очень сложно, а разрушить можно в одно мгновение. Для кого-то обмануть или предать – просто, но есть три знака зодиака, которые никогда не предадут. Сама мысль о таком поступке по отношению к близкому для них неприемлема. Представители этих знаков всегда держат свое слово и остаются верными возлюбленными и друзьями долгие годы. На этих людей можно смело положиться.

Знаки зодиака, которые никогда не предадут: 1 место

Лидером среди самых верных и честных стал именно этот знак зодиака, если он пообещал, он свое слово сдержит. Если Телец пообещал любить до гробовой доски, он будет это делать всю свою жизнь. Романтические отношения с этим знаком становятся прочным браком на всю жизнь. Тельцы отдают всех себя отношениям, способны прийти на помощь в любой сложной ситуации и поддержать. При этом Тельцы требуют и к себе такого же отношения. Не получится построить отношения с представителем этого знака, если в планах нет создавать семью, а любые отношения тяготят. Тоже самое в дружбе Тельцы готовы отдать последнее друзьям, но и к себе требуют аналогичного отношения.

Знаки зодиака, которые никогда не предадут: 2 место

Люди, рожденные под этим знаком, отличаются своей верностью и надежностью. В отношениях они даже не допускают мысли об измене или заигрывании на стороне. Все эти качества присущи Девам. Даже сами мысли о возможной смене партнера или обмане друга им очень неприятны. Любые предложения или намеки на обман Девам кажутся недостойными внимания и неприемлемыми. Соответствующее отношение они вырабатывают и к тем, кто позволяет себе обмануть и не держит слова. Если с представителем этого знака складываются отношения, то можно не сомневаться, что это на всю жизнь.

Знаки зодиака, которые никогда не предадут: 3 место

Люди, рожденные под этим созвездием, большинству кажутся занудами и бесчувственными, но за маской черствости и за силой привычки скрываются люди с большим сердцем, которые способны хранить верность в дружбе и любви до последнего. Козероги не слишком охотно идут на контакт с окружающими, но если их доверие завоевано, то они становятся самыми верными друзьями и супругами. Именно Козероги станут надежными друзьями и верными супругами. Их доверие и надежность нужно ценить, так как добиться этого получается не у всех. Если близкий человек ранит Козерога, они ни за что не станут отвечать тем же, а просто разорвут все контакты с обидчиком и навсегда исчезнут из его жизни.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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