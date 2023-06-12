Она балерина, а он – балерун?: языковед Авраменко удивил ответом

Языковед подчеркнул, что в национальном классификаторе профессий Украины всего 8831 название, и большинство из них – мужского рода.

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Авраменко рассказал, есть ли в нашем языке слово "балерун" / скриншот

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, есть ли в нашем языке слово "балерун".

Как отметил Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1", в национальном классификаторе профессий Украины всего 8831 название, и большинство из них – мужского рода.

"Так сложилось, что названия профессий большей частью мужского рода: "лікар", "учитель", "інженер", "архітектор". Ими обозначают и мужчин, и женщин. Кто-то скажет: "Несправедливо! Гендерное неравенство". Не спешите с такими выводами. Есть и так называемые женские названия профессий или специальностей", - рассказал языковед.

По его словам, к женским названиям профессий относятся: "покоївка", "економка", "нянька", "друкарка", "медична сестра" или "медсестра".

"Обратите внимание, ребятам, которые заканчивают медучилище, присваивают специальность – "медична сестра". Кстати, никакого "медичного брата" в классификаторе нет, как и нет такого названия ни в одном словаре. Наверное, ребята-выпускники медучилищ испытывают большой психологический дискомфорт из-за того, что они медсестры", - отметил Авраменко.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016). Является автором и диктором текста "Радиодиктант национального единства" на "UA: Украинское радио" (с 2005), пишет Википедия.

Языковед подчеркнул, что мужчин лучше называть не медсестрами или медбратьями, а "молодшими медичними працівниками".

"А как же с балеруном? Нет такого слова в нашем языке. В русских академических словарях вы также его не найдете. Балерун – это разговорное и юмористическое слово. Мужчин этой профессии надо называть так: "танцівник балету" или "артист балету", пояснил Авраменко.

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Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как еще несколько десятилетий назад Украина могла потерять навсегда некоторые слова из своего языка, поскольку работала советская политика сближения языков. Так, языковед рассказал о колоритном слове "дармовис", о котором мало кто знает.

Также Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, каким вкусным-превкусным украинским словом можно назвать бутерброд.

Смотрите видео о том, как правильно сказать: "стати в нагоді" или в "пригоді":

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