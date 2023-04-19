Он еще пригодится: почему не нельзя выливать рассол из огурцов

С помощью огуречного рассола можно помыть посуду, приготовить вкусную выпечку и не только.

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Что можно приготовить с огуречным рассолом / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Хрустящие консервированные огурчики - невероятно вкусные. Они сами по себе могут стать отличной закуской или ингредиентом салата. Во многих домах огурцы съедаются очень быстро, а рассол - выливается.

Однако это самая большая ошибка, которую хозяйки допускают после поедания огурчиков. Оказывается, огуречный рассол - универсальное средство. С его помощью можно помочь организму, когда плохое состояние, приготовить вкусный ужин, помыть посуду и даже добавить в выпечку.

Мы узнали 4 самых распространенных вариантов, куда же можно деть огуречный рассол, чтобы это принесло пользу.

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Поможет от изжоги или похмелья

Многие знают о том, что огуречный рассол поможет облегчить вам похмелье. Всего несколько глотков подарят вам энергию и моментально улучшат состояние.

Однако многие даже не догадываются, что он может также стать "лекарством" от изжоги. Вам понадобиться всего пара ложечек рассола. Чаще всего изжога появляется из-за низкой кислотности, а вот рассол поможет повысить её уровень.

Вкуснейший маринад

Именно огуречный рассол сделает мясо нежным и сочным. Кусок говядины, курицы или свинины нужно залить рассолом и добавить туда необходимые специи и травы. Чем дольше ваше мясо будет в маринаде, тем будет лучше. Отличным вариантом станет, если вы оставите мясо в огуречном рассоле на 5-8 часов.

Также рассол можно добавить в тертую морковь или нарезанный лук. Тогда овощи очень быстро получат приятный пикантный вкус. Их можно подержать в холодильнике всего час. Тогда овощи станут более мягкими и их смело можно будет добавлять в другие блюда.

Средство для мытья посуды

Огуречный рассол или маринад на основе уксуса станет отличным средством для мытья посуды. Сочетание соли и кислоты позволит ударить пятна даже с медной посуды.

Рассол может хорошо справиться даже со старыми загрязнениями. Маринад также поможет вам очистить решетку для гриля или противень, к которому прилипли кусочки еды. Рассол нужно налить на грязную поверхность и оставить на 30 минут. После этого все загрязнения легко заберет обычная щетка.

Ингредиент для теста

С помощью огуречного рассола можно приготовить вкуснейшее печенье. Вам понадобиться всего 1 стакан рассола, 1 стакан сахара, 3 стакана муки, 100 мл подсолнечного масла и 1 чайная ложка соли.

Все это необходимо смешать, замесить тесто и поставить его в теплом месте на 20 минут. После этого тесто нужно раскатать, вырезать формой печенье и запекать в духовке 20 минут при 180 градусах.

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