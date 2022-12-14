Омолаживающие стрижки для круглого лица 2023: 4 удачных варианта, которые реально стройнят

Если природа подарила вам круглое лицо, то после 50 лет вы будете ей благодарны за это, ведь всегда будете выглядеть привлекательно благодаря мягким изгибам. А если сейчас по каким-то причинам вы хотите казаться стройнее, женские стрижки 2023 помогут вам достичь желаемого.
Все ваши усилия должны быть направлены не на то, чтобы выглядеть худой и скрыть за волосами то, что заставляет вас неуверенно себя чувствовать. А вы должны подобрать прическу, которая вмиг сделает вас привлекательной в собственных глазах. Модные стрижки 2023 для круглого лица чудесно омолаживают лицо, освежают образ и помогут мечту сделать реальностью.
Какая стрижка делает лицо худее - 7 советов, на которые следует обратить внимание:
1. Делайте акцент на длину, а не на ширину прически.
2. Создайте объем на макушке.
3. Длинные волосы с волнами на кончиках стройнят.
4. Делайте выбор в пользу многослойности.
5. Боковой пробор - находка для вас.
6. Избегайте прямой челки, идеальный вариант - челка-шторка.
7. Красьте волосы в красивый эффектный цвет.
Омолаживающие стрижки для круглого лица 2023 - самые удачные варианты
Короткая стрижка для круглого лица пикси
Если вы обожаете короткие волосы, то обратите внимание на стильную стрижку пикси с удлиненной челкой. Асимметрия, которая присутствует в прическе, визуально смещает акценты и шикарно омолаживает образ.
Модная стрижка 2023 маллет
В основе этой невероятной стрижки объем на макушке и на затылке, а по бокам волосы короче - благодаря этому трюку лицо кажется стройнее. А удлинённая челка смягчает черты лица и обладает антивозрастным эффектом.
Стрижка для круглого лица шегги 2023
Не проходите мимо легендарной шегги из романтичных 70-х. Суть этой потрясающей женской стрижки в том, что стригут хаотичные слои. Изюминкой прически является челка-шторка, которая словно растекается по сторонам. Это очень удачный вариант для тех, кто хочет выглядеть лет на 10 моложе и казаться стройнее.
Стрижка боб для круглого лица
Еще одное отличное решение для тех, у кого лицо круглой формы - женская стрижка тупой боб. Прямые волосы длиной ниже подбородка и очень ровная линия среза работают в вашу пользу - вы точно будете казаться стройнее. При этом пробор должен быть боковым.
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