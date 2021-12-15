"Омикроном" и "Дельтой" можно инфицироваться одновременно: кому грозит перекрестное заражение

Люди с ослабленным иммунитетом могут заразиться одновременно и "Омикроном", и "Дельтой" / Фото Reuters

В фармацевтической компании Moderna заявили, что некоторые люди могут одновременно заразиться и штатом коронавируса "Омикрон", и "Дельтой".

Особенно этому подвержены люди с ослабленным иммунитетом, отметили в компании. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что такое перекрестное инфицирование может повлечь появление еще более заразного варианта.

"Научные исследования в Южной Африке показывают, что люди, особенно с ослабленной иммунной системой, могут заражаться сразу двумя штаммами", – сказал главный медицинский специалист фармацевтической компании Moderna Пол Бертон.

Он добавил, что упомянутые два штамма в ближайшие месяцы будут сосуществовать. Это может привести к ситуациям, когда люди заразятся обоими штаммами сразу.

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Читайте такжеКарантин неизбежен, штамм Омикрон уже проник в 77 стран мира - ВОЗТакие случаи опасны еще и тем, что вирусы смогут и дальше мутировать. Эксперты считают, что оба штамма могут одновременно поражать одну и ту же клетку, что может вызвать мутацию вируса. Однако они оценивают возможность такой ситуации как крайне незначительную.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что мир уже в ближайшее время столкнется с "цунами" заражений коронавирусом – причем одновременно и штаммом "Дельта", и штаммом "Омикрон". Такое мнение высказала руководитель отдела новых болезней ВОЗ Мария ван Керкхове.

Также в ВОЗ заявляли, что штамм коронавируса "Омикрон" гораздо более заразный, чем штамм "Дельта", и во много раз сильнее противостоит вакцинам, но зато вызывает менее опасные для тела симптомы болезни.

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