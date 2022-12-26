Оккупанты устроят ракетный террор на Новый год: экстрасенс назвал города, которые под угрозой

Под угрозой массированного ракетного удара могут оказаться 8 областей.

Оккупанты могут обстрелять Украину в новогоднюю ночь / коллаж фото ua.depositphotos.com

Российские оккупанты могут обстрелять ракетами украинские мирные города прямо на Новый год. О повышенной опасности предупредил экстрасенс и таролог Роман Шептицкий во время расклада карт на 26 декабря – 1 января.

Россия хочет оставить украинцев без света и тепла в новогоднюю ночь.

"Враг однозначно просто и тихо сидеть не будет ... Оккупанты хотят сделать нам "праздник", чтобы толком не было ни света, ничего. Но "праздник" сделаем мы им ... Лучше сидите дома в новогоднюю ночь", - заявил экстрасенс.

В этот день таролог советует не находиться в людных местах. Он также назвал города, которые находятся в наибольшей опасности:

Днепр,

Черкассы,

Сумы,

Чернигов,

Черновцы,

Львов,

Ровно,

Луцк.

Также в опасности будут находиться люди, проживающие не только в указанных областных центрах, но и в соответствующих областях, говорит Шептицкий.

Он убежден, что украинская армия освободит все ранее захваченные территории вместе с Крымом и Донбассом.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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