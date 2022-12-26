Оккупанты устроят ракетный террор на Новый год: экстрасенс назвал города, которые под угрозой

Российские оккупанты могут обстрелять ракетами украинские мирные города прямо на Новый год. О повышенной опасности предупредил экстрасенс и таролог Роман Шептицкий во время расклада карт на 26 декабря – 1 января.
Россия хочет оставить украинцев без света и тепла в новогоднюю ночь.
"Враг однозначно просто и тихо сидеть не будет ... Оккупанты хотят сделать нам "праздник", чтобы толком не было ни света, ничего. Но "праздник" сделаем мы им ... Лучше сидите дома в новогоднюю ночь", - заявил экстрасенс.
В этот день таролог советует не находиться в людных местах. Он также назвал города, которые находятся в наибольшей опасности:
- Днепр,
- Черкассы,
- Сумы,
- Чернигов,
- Черновцы,
- Львов,
- Ровно,
- Луцк.
Также в опасности будут находиться люди, проживающие не только в указанных областных центрах, но и в соответствующих областях, говорит Шептицкий.
Он убежден, что украинская армия освободит все ранее захваченные территории вместе с Крымом и Донбассом.
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