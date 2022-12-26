glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Оккупанты устроят ракетный террор на Новый год: экстрасенс назвал города, которые под угрозой

26 декабря 2022, 20:21
Под угрозой массированного ракетного удара могут оказаться 8 областей.
Оккупанты устроят ракетный террор на Новый год: экстрасенс назвал города, которые под угрозой
Оккупанты могут обстрелять Украину в новогоднюю ночь / коллаж фото ua.depositphotos.com

Российские оккупанты могут обстрелять ракетами украинские мирные города прямо на Новый год. О повышенной опасности предупредил экстрасенс и таролог Роман Шептицкий во время расклада карт на 26 декабря – 1 января.

Россия хочет оставить украинцев без света и тепла в новогоднюю ночь.

"Враг однозначно просто и тихо сидеть не будет ... Оккупанты хотят сделать нам "праздник", чтобы толком не было ни света, ничего. Но "праздник" сделаем мы им ... Лучше сидите дома в новогоднюю ночь", - заявил экстрасенс.

В этот день таролог советует не находиться в людных местах. Он также назвал города, которые находятся в наибольшей опасности:

  • Днепр,
  • Черкассы,
  • Сумы,
  • Чернигов,
  • Черновцы,
  • Львов,
  • Ровно,
  • Луцк.

Также в опасности будут находиться люди, проживающие не только в указанных областных центрах, но и в соответствующих областях, говорит Шептицкий.

Он убежден, что украинская армия освободит все ранее захваченные территории вместе с Крымом и Донбассом.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также заинтересует:

война в Украине гороскоп вторжение России ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:50

Никаких морщин и отеков: как сделать эффективные патчи в домашних условиях

20:31

"НАТО до конца войны не даст нам оружие": Жданов объяснил, почему Запад медлит с военной помощьюВидео

20:21

Оккупанты устроят ракетный террор на Новый год: экстрасенс назвал города, которые под угрозойВидео

19:56

"Со всей украинской армией воюем": вагнеровцы ноют из-за обстановки под БахмутомВидео

19:36

В России прислали повестку ребенку, который умер 14 лет назад в возрасте 2,5 летВидео

Реклама
19:24

Взрывы на авиабазе в Энгельсе: у Зеленского назвали причину мощной "бавовны"Видео

19:20

Суровикину скоро придется сдавать Кременнуюмнение

19:13

Везет только избранным: зачем собаки облизывают людей

18:42

Приметы на 27 декабря: какие 3 вещи нельзя делать в этот день, чтобы беду не навлечь на себяВидео

18:36

Третья участница подряд сбегает от "Холостяка" Топольского

18:22

Отмена "блэкаута": украинцев предупредили о фейке насчет аварийных отключенийВидео

18:15

"В РФ есть только 3 достижения": Жданов объяснил, почему освобождение Мелитополя переломит ход войныВидео

18:02

В России неожиданно скончался популярный певец и автор песен

17:57

Украина потребовала выгнать РФ из Совбеза ООН и исключить ее из ОрганизацииВидео

17:50

"Выход на Азовское море": Свитан рассказал, когда ВСУ пойдут в контрнаступлениеВидео

17:37

"Будет очень тяжело" : в Украине начнется самый сложный период с большим количеством жертв - экспертыВидео

17:24

В ЕС хватает недоброжелателей: эксперт назвал условие гарантии безопасности для УкраиныВидео

17:07

На аэродроме в Энгельсе мог "демилитаризоваться" уникальный контингент российских летчиков - ИгнатВидео

17:01

"Украину не хотят видеть в ЕС": Загородний рассказал, кто вставляет палки в колесаВидео

16:58

Украину накроют паскудные дожди с ветром: какой будет погода до 1 январяВидео

Реклама
16:47

После взрывов в Энгельсе россияне перебросили ракетоносцы на Дальний ВостокВидео

16:22

Погиб самый богатый депутат России: его тело нашли в Индии

16:19

Гороскоп на завтра 27 декабря: Овнам – удача, Тельцам – критика, Близнецам - ссорыВидео

15:52

Разгон "Студенческого Майдана": экс-замсекретаря СНБО Сивкович пойдет под судВидео

15:46

"Очевидно, что враг к чему-то готовится": Гуменюк предупредила о массированной атаке со стороны РФВидео

15:39

Минус две тайны: зачем нужны заклепки и маленький карман на джинсах

15:30

Зачем хозяйки сыплют соль на губку для посуды: действенная хитрость от "кухонной" проблемы

15:29

Паника из-за обстрелов: под Белгородом гремят взрывыВидео

15:23

Генри Кавилла уволили из "Ведьмака" за "токсичное" обращение с женщинами - СМИВидео

15:02

Что можно подарить подруге на Новый год 2023: 15 вариантов, которые ей точно понравятся

14:58

Путин не собирается завершать войну: эксперт указал на главный признакВидео

14:41

Хочет, но не может: Лорак пожаловалась на свое одиночество без семьи

14:36

В ВСУ рассказали о вероятных сроках нового массированного ракетного удара РФВидео

14:34

Мы можем доставать не только до Энгельса, но и Москвы, и дальше - МаломужВидео

14:33

Демограф оценила, велика ли вероятность распада РФ и назвала условие для этого

14:30

Старая Европа провалила экзамен, если бы не ее "петляние", войны в Украине не было бы – экспертВидео

14:05

Главой Администрации судостроения назначили ветерана-защитника Херсона

14:04

Украина вступит в НАТО быстрее, чем в ЕС, но это не гарантирует безопасность - экспертВидео

13:53

Бои уже возле Кременной: ВСУ оттеснили оккупантов, российские командиры бежали в Рубежное – ГайдайВидео

13:32

Шер похвасталась кольцом с бриллиантом от молодого возлюбленного: фанаты заподозрили помолвкуВидео

Реклама
13:29

На юге оккупанты теряют свои позиции, но подтягивают резервы - Силы обороныВидео

13:22

Молниеносный прорыв: эксперт назвал самое перспективное направление для наступления ВСУВидео

13:20

Размечтались о "скорой победе": в Кремле придумали новый метод подготовки военныхВидео

13:02

Украина усилит блок НАТО, она будет играть роль Израиля в Восточной Европе – ЗагороднийВидео

12:59

Сколько нужно времени украинцам на освоение ЗРК Patriot: в ВСУ раскрыли срокиВидео

12:42

Снять деньги можно будет даже во время блэкаута: в Украине создали сеть Power banking

12:30

Солист-иностранец TVORCHI объяснил, почему не сбежал из Украины после начала вторженияВидео

12:27

Прорыв возможен: ВСУ могут пойти в наступление, несмотря на линию обороны РФ – FTВидео

12:02

С днем рождения девушке – прикольные картинки и открытки, душевные поздравления имениннице

11:48

"Двойник лихо скакал по бронетехнике": СМИ рассказали о новых проблемах Путина со здоровьем

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять