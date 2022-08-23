Окончательная победа или замороженный конфликт: экстрасенс Макс Гордеев прокомментировал исход войны

Макс Гордеев рассказал, превратится ли война в Украине в замороженный конфликт с РФ / instagram.com/maxgord, pixabay.com

Оптимистично настроенные военный эксперты не хуже экстрасенсов предсказывают скорое завершение войны в Украине нашей в ней победой. Тем не менее у многих возникают опасения, удастся ли окончательно поставить точку в отношениях со страной-агрессором.

Звездный экстрасенс Макс Гордеев в эксклюзивном интервью для Главреда сообщил, стоит ли ожидать, что война превратится в длительный, "замороженный" конфликт вроде арабо-израильского.

Так медиум отмечает, что победа Украины будет окончательной и бесповоротной, однако дастся нам отнюдь не легко.

"Это будет очень тяжело. Я вам сразу скажу, что это будет очень тяжело. Потому что война закончится, и все будет хорошо. Но вы должны понять, что война закончится только тогда, когда мы заберем последний клочок нашей земли. Когда мы нафиг взорвем этот мост крымский, и все. Это будет финальная точка. Это будет финальная наша победа. Только тогда мы это сделаем", - рассказывает Гордеев.

Также экстрасенс отмечает, что большую роль в войне с Россией играет психологический аспект, а точнее мощная и кровавая машина российской пропаганды, которая обезображивает сердца и умы людей. "Проблема не в нас. Проблема не в наших ребятах в ВСУ, проблема не в президенте. Проблема – в людях, которые там живут. Они уже настолько пропитаны этим негативом российских властей, что они, конечно, максимально пытаются что сделать? Они не пытаются завоевать, доказать что-нибудь. Они пытаются влиять на людей. Их все силы направлены именно на это, рассказывая свои пропагандистские бредни", - подчеркивает он.

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Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что скоро Россия будет стараться еще активнее просить переговоров с Украиной. Это произойдет из-за нехватки мобилизационного ресурса в стране-агрессоре.

Напомним, ранее директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин рассказал, какой может быть жизнь в Украине для простых граждан при двух вариантах развития событий – если наше государство проиграет в войне и если оно одержит победу над страной-агрессором Россией. Он подчеркнул, что на восстановление нашего государства уйдет 10-20 лет.

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