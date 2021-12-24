Окоченели ноги в коньках: в Киеве спасатели вытащили девушку из ледяной воды

Девушка провались под лед в Киеве / фото ГСЧС

В Киеве на озере на Березняках молодая женщина решила покататься на коньках, провалилась под лед и чуть не утонула. К счастью, потерпевшую удалось оперативно спасти и вытащить из ледяной воды, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киеве.

Несмотря на "минусовую" температуру и продолжительный морозный период, установившийся в столице в эти несколько дней, лед по краям популярного среди жителей Днепровского района озера Тельбин оказался недостаточно крепким, не выдержав вес девушки.

О произошедшем ЧП на спецлинию 102 поступил звонок от очевидцев в полчетвертого дня. На место срочно выехали спасатели.

Спасатели при помощи гидрокостюма достали киевлянку, которая находилась в воде и рисковала замерзнуть и утонуть. После этого потерпевшую сразу передали медиками бригады "скорой" для оказания помощи.

В ГСЧС также опубликовали видео, как проходили спасательные работы. На кадрах можно увидеть, что несколько мужчин пытались перед этим самостоятельно достать девушку из воды. Для этого киевляне подползли к краю и подталкивали несчастной санки, чтобы она могла зацепиться, и вытащить из ловушки.

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Когда же профессиональные спасатели достали жительницу столицы из воды, у нее совсем окоченели ноги - девушка не могла их разогнуть.

В ГСЧС напомнили о правилах безопасности и предупредили, что в разных местах рек и озер толщина ледового покрова может быть разной, и перед тем, как ступать на лед, нужно убедиться в его достаточной толщине.

"Будьте осторожны, не рискуйте своей жизнью! Не выходите на лед в одиночку!" - призвали спасатели.

Ранее Главред сообщало том, что в Кропивницком врач спас школьницу, которая провалилась под лед.

После уроков пятиклассницы пошли играть на пруд возле школы и устроили там фигурное катание. Но в пяти метрах от берега лед проломился. Одна из школьниц побежала звать взрослых. К счастью, ее крики услышал мужчина и с помощью веревки вытащил девочку.

Происходящее на видео сняли очевидцы. Обессиленного ребенка укутали в теплые вещи и унесли в школу неподалеку. Затем девочка сутки провела в реанимации.

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