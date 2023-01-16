Окна мгновенно заблестят и засверкают: как без лишних усилий отмыть следы скотча со стекла

Главред делится секретами, как быстро снять скотч с окон и чем отмыть остатки скотча со стекла.

Как без лишних усилий отмыть следы скотча со стекла / pixabay.com, скриншот

В начале полномасштабной войны едва ли не каждый украинец решил обезопасить свой дом. В частности, многие заклеили окна скотчем, чтобы в случае взрыва осколки стекла не ранили жителей дома. Отметим, что снимать скотч с окон еще не время, ведь никто не знает подлых планов российских оккупантов. Однако украинцы уверены в одном - победа уже близко, а потому важно знать заранее, как привести свой дом в порядок после того, как враг окончательно покинет нашу землю. Главред делится секретами, как быстро снять скотч с окон и чем отмыть остатки скотча со стекла.

Как снять скотч с оконного стекла

Чтобы на окне осталось меньше следов, важно правильно отклеить скотч. В этом нам поможет фен. Нужно прогреть поверхность скотча на протяжении 30 секунд, а затем проверить, легко ли снимается скотч. Если лента скотча плохо отходит от окна, нужно еще немного его прогреть феном. Однако помните, что чрезмерное нагревание может привести к деформации пластикового окна. Поэтому здесь важно не переусердствовать.

Когда скотч прогрелся, начинайте снимать его со стекла. Скотч нужно натягивать на себя, будто растягивая его. Таким образом на окне останется как можно меньше следов от скотча.

Как отмыть остатки скотча со стекла

Если же вы уже сняли скотч со стекла, то это не проблема, ведь мы знаем, чем можно оттереть застарелый скотч с пластикового окна. Это не займет много усилий и времени. Нужно знать лишь несколько простых секретов.

Чтобы с легкостью отмыть следы от скотча, нужно приготовить содовый раствор. Для этого нужно в стакане воды растворить 4 столовые ложки соды. Затем с помощью тряпки нужно смочить этим раствором оконное стекло. После этого нужно взять губку, предварительно смочив ее в содовом растворе, и протереть ею остатки клея от скотча. Когда весь клей отстал от стекла, промойте окно обычной водой с добавлением моющего средства. Наконец протрите окно стеклоочистителем, чтобы оно снова сверкало.

Еще одно действенное средство, которое поможет очистить стекло от скотча, - это растительное масло. Для этого нужно смочить ватный диск в масле и протереть им стекло. Далее нужно оставить стекло в таком состоянии на 15-20 минут. Когда указанное время истекло, смочите губку в моющем средстве и с легкостью уберите остатки скотча. В конце протрите окно средством для мытья стекол.

Следующие средства, которые являются действенными в борьбе со следами скотча, это ацетон, бензин или нашатырный спирт. Смочите губку в одном из этих растворов и протрите ею остатки клея от скотча. Запах в помещении будет не из лучших, поэтому нужно открыть окна. Особенно это касается нашатырного спирта, который может вызвать удушье. Поэтому действовать нужно крайне осторожно. Когда весь клей отмылся, промойте окно моющим средством, а затем стеклоочистителем.

Последнее действенное средство для снятия следов скотча найдется в каждом доме. Это зубная паста. Ее нужно просто нанести на остатки скотча и оставить буквально на 10 минут. После этого смочите губку в моющем средстве и с легкостью уберите весь скотч. Не забудьте в конце протереть окно средством для мытья стекол, чтобы оно снова сияло.

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