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Оккупанты пытаются взять ВСУ в три "котла" на Донбассе

25 мая 2022, 16:00

Взятие украинских военных в "котлы" позволит российской армии достичь постепенного прогресса.

Военные РФ пытаются взять ВСУ в три "котла" / УНИАН, Reuters

Армия РФ не может окружить украинских военных на Донбассе, однако планирует создать три меньших "котла". Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

Обеспечение меньших окружений может позволить рашистам достигать постепенного прогресса.

Военное руководство РФ пытается добиться так называемых "котлов" в Донецкой и Луганской областях:

  • район Северодонецка (включая Рубежное и Лисичанское);
  • Бахмут - Лисичанск, вокруг Золотого (к северо-востоку от Попасной);
  • вокруг украинских укреплений в Авдеевке.

Следует отметить, что россияне пытаются продвинуться вперед, чтобы обеспечить окружение украинских войск, однако им не удалось достичь ни одного серьезного прорыва. У них не получилось выйти на полную границу Луганской и Донецкой областей.

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Напомним, журналист Юрий Бутусов сообщил, что якобы российские войска 24 мая вышли на "дорогу жизни" Бахмут - Лисичанск в районе сел Нагорное и Белогоровка. Сейчас дорога перекрыта, рашисты пытаются прорваться вперед, чтобы перехватить трассу. В таком случае войска ВСУ окажутся в окружении в районе Северодонецка - Лисичанска, однако существует еще один путь в эти города.

Позже глава Луганской ВОА Сергей Гайдай заявил, что трасса Бахмут - Лисичанск не перекрыта. Оккупанты обстреливают дорогу, однако передвижение по ней возможно. К местным жителям "дорогой жизни" удалось доставить гуманитарную помощь.

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