Ох уж эти американцы: почему люди в США на используют ёршик для унитаза

Отсутствие ёршика возле унитаза для нас настоящая диковинка, но для жителей Соединенных Штатов это норма.

США, ёржик для унитаза / pixabay.com

Если вы когда-либо посещали туалеты в США, то, возможно, заметили, что здесь не используют ёршики для унитаза.

Для нас это настоящая диковинка, но для жителей Соединенных Штатов - норма.

Почему в Америке в туалете много воды?

Еще в начале 20-го века в США была большая проблема с гигиеной. Большинство домов не имели внутренних ванных комнат, и туалеты были на улице. Когда внутренние ванные комнаты стали популярными, создатели унитазов решили, что больше воды в унитазе означает большую гигиену. Таким образом, американские унитазы были спроектированы для использования большого объема воды.

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Кроме того, существует еще одна причина, связанная с экологическими требованиями. Дело в том, что в США существует законодательство, которое требует, чтобы унитазы использовали не более 1,6 галлонов (6 литров) воды за слив. Это означает, что американские унитазы должны быть спроектированы для эффективного использования этого количества воды.

Как же работают унитазы в США?

В американских унитазах используется система, которая называется "Gravity Flush". Это означает, что вода заполняет бачок унитаза, а затем через отверстие сливается в унитаз, создавая силу, необходимую для удаления отходов. Когда унитаз срабатывает, он использует много воды, чтобы обеспечить достаточную силу слива.

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