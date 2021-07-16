Огонь поднялся на несколько метров: в Донецке взорвался газопровод

Взрыв был настолько мощный, что огонь было видно из центра Донецка.
В Донецке сильный взрыв прогремел в Буденновском районе.
Как сообщают СМИ, инцидент произошел в районе железнодорожной станции Мушкетово на газопроводе около 14:30.
После чего начался сильный пожар. На место прибыли пожарные и спасатели.
Как написал в своем канале в Telegram "глава администрации Донецка" Алексей Кулемзин, в результате инцидента были повреждены семь шпал железнодорожного полотна на станции Мушкетово и газопровод низкого давления.
Также возле места взрыва выгорела трава на площади 300 кв.м.
По его словам, около 15:25 пожар был ликвидирован. Пострадавших в результате инцидента не было. О причинах взрыва информации не поступало.
В местных группах в соцсетях же начали появляться фото и видео с места пожара.
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Напомним, 15 января возле подконтрольного боевикам "ЛНР" города Лутугино произошел взрыв на газопроводе высокого давления. Из-за ЧП ряд населенных пунктов временно остались без газоснабжения.
Боевики "ЛНР" в 2014 году захватили Луганск, Лутугино и еще ряд населенных пунктов, расположенным в Луганской области Украины.