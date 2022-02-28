Официально: военнослужащие с острова Змеиный живы

Змеиный / Корреспондент.net

Служба связей с общественностью Командования Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины подтвердила - морские пехотинцы и пограничники, которые ранее считались убитыми в полном составе при штурме русским оккупантом острова Змеиный живы.

Сейчас они находятся в плену.

Российская пропаганда перекручивается факты дескать ВСУ "забыли" своих и бросили на верную смерть.

Однако полностью разрушенная русскими войсками инфраструктура острова не позволяла получить какую-либо информацию о защитниках Змеиного.

Постоянный обстрел со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволил помочь морпехам.

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Напомним, 24 февраля вспыхнул короткий, но очень яростный бой за острой Змеиный в Черном море.

В Сеть быстро попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако оккупанты были "посланы к черту [в оригинале нецензурно - Главред]".