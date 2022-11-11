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Одной загадкой меньше: для чего в коктейль ставят 2 трубочки

11 ноября 2022, 16:48

Бармены всячески пытаются удивить посетителей и "двойная" трубочка в коктейле один из их трюков.

Коктейль, бар
Для чего в коктейль ставят 2 трубочки / pixabay.com

Все мы видели, что коктейли в баре или ресторане подают с двумя трубочками, но мало кто задумывался, зачем бармены так делают.

Обычно с трубочками подают все лонгдринки (коктейли в бокалах от 120 мл и со льдом). Основная функция соломинки – позволить дегустатору насладиться напитком, не касаясь льда губами и языком.

Существует несколько версий того, зачем в коктейль ставят именно две трубочки.

С одной хорошо, а с двумя быстрее

Иногда коктейль достаточно густой, в нем встречаются кусочки фруктов и ягоды. Через две трубочки такой напиток употреблять быстрее. Проблему может решить одна широкая трубочка, но она пропускает крошечные кусочки льда.

Намек от бармена

Бармены говорят, что в полутемном баре бывает сложно запомнить, что ты уже смешал, а что еще только дожидается своей очереди, особенно, если заказов много и они однотипные (например, что-то с диетической колой, а что-то – с обычной). Тогда разноцветные трубочки/палочки позволяют быстро сориентироваться.

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В случае больших коктейлей – от 330 мл и больше посетители угощают друг друга и пьют с одного бокала – тогда две трубочки позволяют сделать это максимально гигиенично.

Полное удовольствие

Если в коктейле несколько слоев, то через две трубочки можно распробовать сразу несколько компонентов и получить интересное сочетание.

Для красоты

Таким образом автор хочет подчеркнуть эстетическую привлекательность напитка.

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Автор: Сергей Кущ
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