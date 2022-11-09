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Одна простая привычка поможет убрать жир на животе и похудеть: что нужно делать

9 ноября 2022, 04:34

Исследование показало, что похудеть не так уж и сложно.

Похудение
Как убрать жир на животе / pixabay.com

Если вы пытаетесь похудеть, то наверняка знаете, что существует бесконечное количество разнообразных диет, которыми пестрит интернет.

Тем не менее новое исследование показало, что одна конкретная привычка в еде не только эффективна, но также может помочь вам похудеть и уменьшить жир на животе.

В исследовании, которое было опубликовано в Cell Reports Medicine, приняли участие 162 участника. Им было предложено придерживаться определенной привычки питания в течение трех месяцев: 44 участника выбрали режим питания с ограничением по времени, 47 участников придерживались низкоуглеводной диеты и 44 участника комбинировали оба варианта.

Их также просили есть в течение восьмичасового периода, который длился либо с 8:00 до 16:00, либо с 12:00 до 20:00.

Что показали результаты?

По прошествии трех месяцев результаты показали, что все три привычки в еде могут привести к потере веса. Однако только ограниченное по времени питание приводило к потере абдоминального висцерального жира.

"Я думаю, это хорошая новость для людей, которые борются с ожирением или метаболическим синдромом" , - отметила диетолог и эксперт по здоровью Лори Уокер.

Какой вариант выбрать?

По словам эксперта, для выбора рабочего способа желающему похудеть необходимо попробовать все варианта. Только тогда вы выберете оптимальный.

"Позволяя себе есть только в определенное время, вы с меньшей вероятностью переедаете", - добавила эксперт.

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Автор: Сергей Кущ
похудение интересные новости
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