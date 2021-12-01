Одиозный нардеп Кива пригрозил тем, кто лишил его научной степени

Кива отреагировал на то, что его лишили ученой степнеи / УНИАН

Одиозный нардеп Илья Кива отреагировал на то, что его лишили научной степени.

Парламентарий пригрозил вернуть все, что у него отняли. На своей странице в Facebook он назвал тех людей, которые лишили его степени, "трусливыми шавками".

Также Кива пообещал молиться за них и "вспомнить каждого".

Он говорит, что его оппоненты "уже заканчивают", в то время как он – "только начинает". Кроме того, нардеп обратился к президенту Зеленскому с предложением лишить его свидетельства адвоката.

У Кивы отобрали научную степень и оружие

Ранее Главред сообщал о том, что Аттестационная коллегия Минобразования и науки отменила решение ученого совета, который присудил одиозному народному депутату Украины Илье Киеве научную степень кандидата наук.

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По словам главы подкомитета по вопросам высшего образования Верховной Рады, нардепа Юлии Гришиной, решение было принято единогласно.

Напомним, ранее у народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы отобрали наградной пистолет, который ему выдали в 2015 году.