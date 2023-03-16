Один неверный шаг – и вещь станет тряпкой: как правильно стирать термобелье в машинке

Владельцам термобелья стоит быть осторожными, ведь стоит такая вещь недешево, а вот испортить ее можно за считанные секунды.

Термобелье нужно правильно стирать, чтобы не испортить/ pexels.com, unsplash.com

Термобелье уже давно активно используется людьми, которые из-за своих профессиональных обязанностей или любви к активному времяпрепровождению ежедневно много двигаются. Такой предмет одежды призван отводить влагу от тела во время активностей и обеспечивать нормальную "вентиляцию", что в свою очередь помогает сохранить тепло. Именно из-за такого его назначения термобелье одевают на голое тело, а уже поверх него – одежду.

Однако термобелье достаточно прихотливое в уходе. Поэтому стоит знать основные правила, как лучше стирать термобелье, перед тем, как приступить к этому процессу. Несоблюдение основных правил может привести к непоправимому вреду – растяжению и повреждению материала, потере его основных свойств и тому подобному.

Как часто стирать термобелье

Так как и обычное белье, его нужно стирать довольно часто. Например, если вы надели термобелье во время похода в горы и провели в нем целый день, или занимались в нем спортом и во время этого активно потели, то стоит его постирать уже после одного одевания.

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Нужно понимать, что речь идет не только об элементарной гигиене, но и о способности ткани выполнять возложенные на нее "обязанности". Так, если микропоры материала забьются, то влага уже не будет так эффективно отводиться от тела.

Как стирать термобелье руками

Термобелью больше всего подходит ручная стирка. Не стоит волноваться о том, что руками вы не сможете так эффективно его постирать, ведь этот материал достаточно быстро очищается в воде.

Чтобы не навредить ткани слишком высокими температурами, стирать нужно в воде при температуре 40 градусов или ниже. Стоит перед стиркой ознакомиться с информацией, указанной на ярлычке изделия. Для некоторых видов термобелья разрешается стирка всего при 30 градусах.

Ни в коем случае нельзя использовать отбеливатель – если это средство содержит хлор, то эта стирка может стать для вашего термобелья последней, ведь такой "обработки" оно точно не переживет.

Лучше всего выбирать специализированные средства для стирки. Ведь после применения тех моющих средств, которыми вы привыкли пользоваться, на ткани термобелья может остаться липкий налет. Разрешается применять средства, которые предназначены для стирки шерстяных изделий.

Как правильно стирать термобелье в машинке

Конечно, ручная стирка будет лучшим вариантом, но это не означает категорического запрета машинной стирки. Главное делать всё правильно.

Самый главный вопрос-на каком режиме стирать термобелье в стиральной машине. Долгое пребывание в барабане машинки такие вещи не выдержат, по крайней мере без ущерба для их целостности. Поэтому лучше не рисковать. Нужно выбирать самый деликатный режим, к примеру, для шерстяных и шелковых вещей.

Во время стирки термобелья в машинке стоит добавить ополаскиватель, который имеет антистатический эффект.

Ни в ком случае нельзя проводить отжим в машинке – лучше вынуть вещи сразу после стирки, прополоскать вручную и повесить сохнуть, не отжимая. Поскольку из термобелья будет скапывать вода, можно сначала повесить его над ванной. Качественные модели высыхают очень быстро.

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