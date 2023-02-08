Одежда будет скрипеть от чистоты и свежести: лайфхаки с капсулами для стирки, о которых вы не знали

Расскажем о преимуществах капсул для стирки и о том, как их надо использовать.

Лайфхаки с капсулами для стирки / pixabay.com

Капсулы для стирки давно вошли в обиход и стали обыденным средством для стирки. Нам в рекламе показали, как лихо и просто забросить капсулу для стирки в барабан стиральной машинки, но мало, кто знает, какие бывают лайфхаки с капсулами для стирки. Забросить эту маленькую "коробочку" с разными жидкостями нужно еще уметь, чтобы она не испортила белье, не оставила пятен на одежде.

Капсулы для стирки: преимущества и недостатки

Главными причинами попадания одежды в барабан являются пятна, пыль, белковые загрязнения, а также неприятный запах. Вывести все эти загрязнения поможет капсула для стирки, состоящая из трех отсеков. В каждом из них разные вещества – стиральный гель, кондиционер, пятновыводитель и отбеливатель. Набор жидкостей в капсулах обусловлен назначением – для белого, цветного белья, шерстяных вещей и других.

В чем преимущества капсул для стирки:

Простота применения – их достаточно забросить в барабан и нет необходимости досыпать или доливать дополнительные средства. Все компоненты – отбеливатель, пятновыводитель, кондиционер уже отмеряны и рассчитаны на стирку полного барабана вещей. Полное растворение всех составляющих и оболочки в том числе, в них нет никаких кристаллов или других частиц, которые могут оставить неприятные белесые разводы на одежде. Жидкие компоненты проникают в ткань и отстирывают даже самые сложные загрязнения. Упаковка занимает минимум места и дает возможность избавиться от множества бутылок и пачек с другими средствами, а значит и сэкономить на них деньги.

Недостатков не так много, как казалось на первый взгляд. Многим не по душе, что капсулу нельзя дозировать и нужно ждать пока наполнится барабан стиральной машины бельем. Также считается неудобной необходимость покупать пластиковый контейнер с капсулами, а производители не предлагают экономичных упаковок.

Тем не менее, покупка капсул выгоднее, чем приобретение пачки порошка, бутылки пятновыводителя, отбеливателя или другого средства.

Лайфхаки с капсулами для стирки: раскрываем секреты

В первую очередь стоит сказать, что полное растворение средств, которыми наполнена капсула еще не гарантирует отсутствие пятен на одежде. Поэтому важно знать, как надо использовать капсулы для стирки. Практика показывает, что капсулу лучше положить в барабан первой, а затем на нее уже уложить белье. Так она растворится в воде равномерно, не запутается в одежде и не оставит следов, которые могут появиться в процессе растворения.

Одна капсула рассчитана на 4-5 кг белья. Это и будет ответом на вопрос сколько капсул нужно для стирки. При загрузке барабана не стоит смешивать темное белье со светлым и цветным. Стирку можно запускать на низких температурах. Активные вещества из капсулы справятся со всеми загрязнениями. Оптимальным температурным режимом стирки является 30-40 градусов. Вода будет достаточно теплой, чтобы растворить капсулу. В слишком холодной воде она может остаться и запутаться в одежде.

Если на белье остались частички капсулы или гелевого средства, их можно убрать путем полоскания в теплой воде. В случае, если эффекта нет, нужно нанести на этот участок спирт, оставить на 15 минут, а затем смыть теплой водой.

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