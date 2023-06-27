Одежда будет безупречно чистой: 5 лучших способов, как убрать белые разводы после стирки

Если знать несколько секретов, то на вещах не будет белых пятен. Если же они уже появились, есть несколько простых способов, как убрать белые разводы на одежде.

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Как убрать белые разводы после стирки/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Знакома ли вам ситуация, когда стирка пошла не по плану, и на высушенной одежде вместо пятен теперь красуются хорошо заметные белые разводы? Наверное, с этой ситуацией хотя бы раз в жизни сталкивался каждый. Белые следы на одежде после стирки могут проявляться либо сразу еще на влажной ткани, либо же уже после того, как вещи были высушены.

Есть немало эффективных способов, как убрать белые разводы на одежде. Но гораздо легче предотвратить такую проблему, чем потом ее решать. Поэтому каждому будет полезно знать, почему на одежде появляются белые пятна после стирки. Таких причин есть несколько.

Почему после стирки остаются белые разводы

1. Слишком много стирального порошка

Без сомнения можно сказать, что это самая популярная причина, почему после стирки остаются белые разводы. Часто нам кажется, что чем больше порошка мы будем засыпать в соответствующий отсек в машинке, тем чище в итоге получится одежда. Но эффект получается прямо противоположный, ведь даже если пятна исчезнут с ткани, на ней останутся неприятные белые следы. И придется тратить дополнительное время, чтобы от них избавиться.

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2. Слишком много вещей в барабане

Каждая стиральная машина рассчитана на определенное количество вещей, которое в нее можно положить для стирки. Производители чаще всего указывают такое количество в килограммах сухой одежды. Если этот лимит превысить и положить в барабан слишком много вещей, то стиральный порошок просто спрессуется между слоями ткани и не сможет хорошо выполоскаться.

3. Экономный режим полоскания

Если выбрать экономный режим полоскания одежды, то воды, которую использует стиральная машина, может не хватить для того, чтобы полностью избавиться от всех остатков порошка. В таком случае для того, чтобы не осталось белых следов, может потребоваться дополнительное полоскание.

Если использовать экономный режим полоскания, не все остатки порошка могут вымыться с одежды/ ua.depositphotos.com

4. Жесткая вода

Если для стирки используется жесткая вода, а в машинке нет или сломана система фильтрации, то примеси в такой воде будут оставлять белые пятна на одежде после каждой стирки.

5. Засыпание порошка в барабан вместо лотка

Некоторые предпочитают сыпать стиральный порошок не в лоток, который для этого предназначен, а прямо в барабан машинки поверх одежды. Но от такой привычки лучше отказаться. Ведь из лотка машинка подает порошок уже частично растворенным в воде и равномерно его распределяет по барабану. Если же насыпать порошок в барабан, он может не успеть нормально раствориться и оставить белые разводы на одежде. Что еще хуже, он может утрамбоваться в вещь, на которую его насыпали, и сильно отбелить отдельные участки.

Что делать если после стирки остались разводы

Избавиться от этой проблемы можно несколькими способами, которые мы описали далее.

1. Повторное полоскание

Можно повторно прополоскать вещи либо в стиральной машине, выбрав режим "полоскание", либо вручную.

2. Замачивание

Если разводы очень сильные, можно замочить одежду в чистой теплой воде и оставить ее отмокать на пол часа. После этого прополоскать вещи несколько раз.

3. Полоскание с кондиционером

Можно хорошо прополоскать одежду, добавив в воду небольшое количество кондиционера для стирки. Вместо кондиционера можно использовать небольшое количество геля для мытья посуды. Такие средства могут размягчить волокна, и остатки порошка легче выполощутся.

4. Стирка с хозяйственным мылом и уксусом

Если разводов на одежде много, можно постирать вещь вручную, разведя в воде небольшое количество натертого на терке хозяйственного мыла и уксус. После стирки одежду нужно хорошо прополоскать.

Если разводы очень сильные, от них можно избавиться с помощью хозяйственного мыла и уксуса/ ua.depositphotos.com

5. Раствор лимонной и щавелевой кислоты

Нужно в одном стакане воды растворить по одной чайной ложке лимонной и щавелевой кислоты. Смочить в этом растворе ватный тампон и протереть белые разводы на одежде. Через 15-20 минут прополоскать обработанные места в чистой воде.

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