Очистит пол и нейтрализует запах в доме: 6 неожиданных способов использовать соль

Главред расскажет, как почистить ложки и вилки до блеска, а также другие лайфхаки с помощью соли.

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6 неожиданных способов использовать соль / Коллаж: Главред, фото: pexels

Мало кто знает, что соль - продукт необходимый не только в кулинарии, но и в быту. Мы расскажем, как можно использовать соль в доме для того, чтобы он стал лучше и в разы чище.

Как избавиться от сильного запаха в квартире - соль в помощь

Соль является отличным дезодорирующим средством, ведь у нее много хитростей. Если вы хотите быстро избавиться от неприятных запахов на кухне, которые распространяются по всему дому, следующее решение быстро решит проблему.

В миске смешайте около 20 капель выбранного вами эфирного масла со 150 г крупной соли. Поместите емкость в важное место на кухне. Также, если запахи действительно стойкие и удушающие, вы можете рассыпать смесь в различные небольшие мешочки, которые можно развесить по дому. Помимо того, что этот раствор естественным образом дезодорирует и освежает ваш дом, он также поглощает влагу.

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Как почистить ковер с помощью соли - второй способ использовать соль

Домашнее средство для чистки ковров. Признайтесь, это никогда не бывает простой задачей.

Для того, чтобы вычистить ковер с помощью соли, просто насыпьте хороший слой соли на ковер, сверните его в рулон и оставьте на несколько часов. После разворачивания пропылесосьте ковер, чтобы удалить все частицы соли. Он снова будет чистым и продезинфицированным. Ваш ковер также снова приобретет блеск и яркие цвета.

Как мыть пол с солью - неожиданное решение

Вместо того, чтобы часами оттирать грязные поверхности, просто добавьте соль в обычное ведро воды и быстро мойте их этим чудодейственным раствором. Помимо дезинфицирующего действия, соль удалит трудновыводимые пятна. Ваш пол засияет как никогда раньше.

Как почистить ложки и вилки до блеска - соль спешит на помощь

Список полезных свойств соли можно продолжать и продолжать. Могли ли вы представить, что она может даже очистить ваши серебряные приборы? Больше никакой ржавчины и тусклости: все ваши серебряные, золотые и металлические изделия восстанут из пепла. Для того, чтобы применить метод необходимо смешать соль с небольшим количеством белого уксуса, смочить этим чистую губку и хорошенько потереть металл, чтобы он снова заблестел. Ваши столовые приборы и украшения наконец-то оживут новой жизнью.

Как очистить кухонные доски - соль и лимон в помощь

В том случае, если на вашей кухне есть грязные, влажные и все еще полные остатков пищи доски, у нас есть прекрасное средство для предотвращения размножения микробов и бактерий на них.

Смочите доски небольшим количеством лимона и тщательно натрите их солью. Затем оставьте ее на несколько минут, промойте водой и высушите с обеих сторон чистым полотенцем. Ваши доски после этого будут не только чистыми, но и прекрасно продезинфицированными.

Как убрать следы от чашек на деревянной мебели - простой лайфхак

Когда человек постоянно ставит стаканы и чашки на деревянную мебель, остаются былые следы. Избавиться от них можно также с помощью соли. Смешайте соль с небольшим количеством масла. Смочите губку в этой смеси и аккуратно потрите следы. Оставьте на час. После этого вы увидите, что следов больше нет.

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