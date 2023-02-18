Очищает воду, восстанавливает волосы и кожу: можно ли выбрасывать кожуру от банана

Чем помогает шкурка банана? Оказывается у нее есть множество преимуществ для здоровья и красоты.

Бананы очень многофункциональны / 1zoom.ru

Большинство из нас не задумываются, когда чистят банан и выбрасывают толстую желтую кожуру. Между тем, стоит задуматься о применении банановой кожуры и о том, что будет, если съесть кожуру от банана. В последние годы ученые стали больше интересоваться преимуществами сельскохозяйственных отходов и тем, как можно использовать некоторые из-них, которые обычно считаются мусором.

Поэтому, прежде чем классифицировать их как побочные продукты питания, узнайте больше о повседневном использовании банановой кожуры для кожи, волос и многого другого.

Куда можно использовать шкурки от бананов

Банановая кожура — это внешняя оболочка плода банана. Ее пищевая ценность варьируется в зависимости от зрелости плода, но обычно она содержит клетчатку, белок и углеводы, а также аминокислоты, антиоксиданты и микроэлементы, фосфор, железо, кальций и магний.

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Исследования показывают, что банановая кожура обладает антиоксидантной активностью и помогает уменьшить повреждение тканей органов свободными радикалами. Пилинги также содержат фитохимические вещества с антимикробной и противовоспалительной активностью. Эти компоненты позволяют использовать банановую кожуру для кожи, волос, зубов, инфекций и многого другого.

1. Увлажняющий крем для кожи

Втирание банановой кожуры в кожу или нанесение ее на лицо в качестве маски может работать как естественный увлажнитель, а также уменьшать отечность, покраснение и раздражение. Хотя конкретных исследований, подтверждающих это, не так много, дерматологи считают, что дубильные вещества и фитонутриенты в кожуре могут принести пользу коже.

2. Сокращение тонких линий и морщин

Банановая кожура содержит длинный список фитохимических веществ, таких как полифенолы и каротиноиды, которые способствуют здоровью кожи, борясь со свободными радикалами. Эти соединения обладают защитным действием и могут помочь придать вашей коже более молодой вид.

3. Успокоитель кожи

Говорят, что банановая кожура обладает противовоспалительными, антиоксидантными и противомикробными свойствами. Исследования показывают, что она также оказывает успокаивающее действие на кожу и может помочь облегчить такие состояния, как псориаз и экзема, успокаивая укусы насекомых, раны, солнечные ожоги и раздражения кожи.

Исследования показывают, что дубильные вещества в банановой кожуре обладают антимикробной активностью и могут подавлять рост инфекционных бактерий.

4. Усилитель здоровья волос

Пилинги можно использовать для увлажнения и блеска волос. Вы можете просто натирать волосы внутренней частью кожуры или смешать ее, чтобы сделать маску для волос.

5. Усилитель здоровья зубов

Банановая кожура обладает антибактериальными свойствами и может использоваться в качестве зубной пасты для борьбы с зубными инфекциями и улучшения здоровья десен.

6. Используется в качестве корма для скота

Банановая кожура в настоящее время используется в качестве дополнительного корма для домашнего скота, коз, обезьян, домашней птицы, кроликов, рыб, зебр и других видов. Они обеспечивают полезные фитонутриенты и антиоксиданты.

7. Используется для очистки воды

Исследователи обнаружили, что кожуру бананов можно использовать для очистки воды. Исследование, опубликованное в Industrial and Engineering Chemistry Research, показало, что измельченная банановая кожура способна удалять свинец и медь из речной воды.

По мнению исследователей, кожура может служить недорогим средством для очищения организма.

8. Улучшитель компоста

Если вы собираетесь выбросить банановую кожуру, подумайте о том, чтобы добавить ее в компост или в свой сад. Ее можно использовать в качестве удобрения, и если ее сначала измельчить, она разложится и добавят питательные вещества в почву.

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