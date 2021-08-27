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Очень важно знать: названы пять симптомов коронавируса у полностью вакцинированных людей

27 августа 2021, 10:34

Наибольшее количество новых случаев заболевания наблюдается в возрастных группах 18–35 лет.

вакцинация, коронавирус
Инфекции после вакцинации больше похожи на простуду / Getty Images

Согласно последним данным, коронавирус снова распространяется в мире.

"Согласно данным исследования ZOE COVID Study, полностью вакцинированные люди в настоящее время составляют почти 30 процентов положительных случаев, поэтому очень важно знать симптомы Covid после вакцинации", - сказал профессор Тим Спектор, ведущий научный сотрудник исследования ZOE COVID, пишет Express.co.uk.

Он продолжил: "Наши данные показывают, что инфекции после вакцинации больше похожи на простуду, чем на грипп, с основными симптомами, такими как насморк, головная боль, чихание, боль в горле и потеря обоняния.

"Мы снова призываем правительство добавить эти симптомы, похожие на простуду, в их список, чтобы помочь просвещать общественность и выявлять больше случаев".

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Наибольшее количество новых случаев заболевания наблюдается в возрастных группах 18–35 лет, за которыми следует возрастная группа 0–18 лет, что говорит о том, что именно молодые люди отстают от нынешнего роста числа случаев заболевания.

Данные ZOE всегда на неделю опережают другие наблюдения и продолжают работать как сигнал раннего предупреждения, поэтому ожидается, что этот рост будет отражен в цифрах ONS и REACT-1 в ближайшие недели.

Согласно последнему анализу ZOE, по оценкам, у 870 случаев в день симптомы будут проявляться дольше 12 недель, это прогнозируемый уровень заболеваемости Long Covid.

Последние данные также указывают на то, что вероятность длинного Covid сейчас намного ниже, чем у предыдущей волны.

Это показывает, что в настоящее время вероятность заразиться длительным Covid намного выше у молодых людей.

Эта вероятность не связана с риском, поскольку исследования показали, что пожилые люди больше подвержены риску длительного Covid, но это обусловлено тем фактом, что сейчас COVID заражается больше молодых людей по сравнению со старшими поколениями.

В действительности это означает, что многие молодые люди сейчас страдают от симптомов, связанных с Covid, более 12 недель, и поэтому вакцинация и разумность важны для этой группы.

Long Covid характеризует симптомы коронавируса, которые сохраняются более 12 недель после первоначального заражения.

После заражения COVID-19 у вас может появиться множество симптомов.

Общие длительные симптомы COVID включают:

  • Сильная усталость (утомляемость)
  • Сбивчивое дыхание
  • Боль или стеснение в груди

Цифры заболеваемости ZOE COVID Study (новые симптоматические случаи) основаны на отчетах примерно одного миллиона еженедельных участников и на процентной доле пользователей, впервые проявивших симптомы заболевания и получивших положительные мазки.

Данные последнего опроса основаны на данных 25876 недавних мазков, проведенных в период с 7 по 21 августа 2021 года.

Исследователи утверждают, что эффективность РНК-вакцин существенно снизилась. В частности, она упала с 91% к 66%. Речь идет о препаратах производителей Pfizer и Moderna.

Новое исследование израильских и американских ученых показало, что применение вакцины от коронавируса компаний Pfizer Inc и BioNTech SE повышает вероятность возникновения заболеваний сердца. В частности, речь идет о миокардите. При этом, у заболевших коронавирусом эта угроза в разы выше.

viber
здоровье коронавирус
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