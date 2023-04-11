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Очень сложная оптическая иллюзия: только гении могут найти скрытую ошибку на изображении дерева

Алина Дембицкая
11 апреля 2023, 20:53 обновлено 11 апреля, 20:53
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С первого взгляда может показаться, что головоломка довольно проста для решения, однако ее нужно решить всего за шесть секунд.
иллюзия
Люди ломают голову над новой оптической иллюзией / Bright Side, ua.depositphotos.com

Новая головоломка заставила людей чесать головы, поскольку только настоящий гений может решить ее всего за шесть секунд. Люди были ошеломлены замысловатой оптической иллюзией с изображением дерева.

Как пишет Dailystar, в новой головоломке люди ищут скрытую ошибку на изображении дерева. С первого взгляда может показаться, что головоломка довольно проста для решения, однако ее нужно решить всего за шесть секунд. И вот тут у многих могут возникнуть сложности.

Так, на иллюстрации, опубликованной на Jagran Josh, изображены разноцветные груши, растущие на дереве. Некоторые груши видны отчетливо, а некоторые – спрятались за листочками. И где-то на изображении также есть ошибка, которую довольно сложно найти. Постарайтесь как можно скорее ее заметить.

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иллюзия
Найдите ошибку в изображении дерева / Bright Side

Подсказка: если вам сложно, попробуйте сначала сосредоточиться на нижней части изображения. Держите глаза на нем достаточно долго, тогда вы сможете увидеть странный предмет, спрятанный в листе.

Правильный ответ: в левом нижнем углу за листочками спрятано нечто похожее на золотой колокольчик.

Иллюзия
Правильный ответ / светлая сторона

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