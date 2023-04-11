Очень сложная оптическая иллюзия: только гении могут найти скрытую ошибку на изображении дерева

Новая головоломка заставила людей чесать головы, поскольку только настоящий гений может решить ее всего за шесть секунд. Люди были ошеломлены замысловатой оптической иллюзией с изображением дерева.
Как пишет Dailystar, в новой головоломке люди ищут скрытую ошибку на изображении дерева. С первого взгляда может показаться, что головоломка довольно проста для решения, однако ее нужно решить всего за шесть секунд. И вот тут у многих могут возникнуть сложности.
Так, на иллюстрации, опубликованной на Jagran Josh, изображены разноцветные груши, растущие на дереве. Некоторые груши видны отчетливо, а некоторые – спрятались за листочками. И где-то на изображении также есть ошибка, которую довольно сложно найти. Постарайтесь как можно скорее ее заметить.
Подсказка: если вам сложно, попробуйте сначала сосредоточиться на нижней части изображения. Держите глаза на нем достаточно долго, тогда вы сможете увидеть странный предмет, спрятанный в листе.
Правильный ответ: в левом нижнем углу за листочками спрятано нечто похожее на золотой колокольчик.
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