Очень сложная оптическая иллюзия: только 1% людей может заметить кота среди хомяков

В Сети появилась хитрая оптическая иллюзия, которая заставляет многих людей почесывать головы, ведь не каждый может справиться с ее решением.

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Только гений найдет кошку / Bright Side

Оптические иллюзии всегда захватывали наше воображение и вызывали восторг. Они могут изменять размеры, формы и цвета, заставляя нас сомневаться в том, что мы видим.

В Сети появилась хитрая оптическая иллюзия, которая заставляет многих людей почесывать головы, ведь не каждый может справиться с ее решением. В этой оптической иллюзии на картинке можно увидеть разноцветных хомяков. И где-то на рисунке ловко прячется кот. Его нужно как можно быстрее найти, поскольку на выполнение этой задачи отводится всего 15 секунд.

Попробуйте заметить кошку среди хомяков / Bright Side

Вам удалось найти кошку на картинке? Если да, то у вас зрение, как у настоящего детектива! Если же выполнить эту задачу не удалось, то не стоит волноваться, ведь регулярная практика поможет улучшить ваши когнитивные способности. Ниже публикуем правильный ответ на эту задачу.

видео дня

Если вы внимательно посмотрите на левый центр изображения, вы увидите кошку, прячущуюся среди группы хомяков. Для вашего удобства мы выделили скрытую кошку на изображении ниже.

Правильный ответ / светлая сторона

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