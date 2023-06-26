Очень сложная оптическая иллюзия: лишь единицы найдут лишнее число за 10 секунд

На этой картинке-головоломке изображены числа, среди которых спряталось лишь одно лишнее число.

https://news.glavred.info/ochen-slozhnaya-opticheskaya-illyuziya-lish-edinicy-naydut-lishnee-chislo-za-10-sekund-10480966.html Ссылка скопирована

Вам нужно найти лишнее число за 10 секунд / Коллаж: Главред, фото: Fresherslive, ua.depositphotos.com

Оптические иллюзии, головоломки, задачки на логику - это отличный способ проверить свои способности. Вам нужно быть внимательным, сосредоточенным и остаться в месте, где вам точно никто не помешает.

Подобные задания по картинкам дают возможность узнать, насколько у вас развито нестандартное мышление. Стоит отметить, что быстро справиться с головоломками могут лишь те люди, у которых уровень IQ выше среднего.

Мы предлагаем вам разобраться с одной очень удивительной и увлекательной головоломкой. На первый взгляд кажется, что на картинке есть лишь число 964 и никаких других там нет. Однако это совсем не так.

видео дня

Вам нужно всего за 10 секунд найти всего одно лишнее число - 994. Сделать это очень трудно, ведь числа очень похожи между собой.

Вам нужно найти лишнее число за 10 секунд / фото: Fresherslive

Где спряталось число

Если вы смогли быстро найти число 994, то мы можем вас поздравить - у вас высокий уровень IQ. Однако не стоит расстраиваться тем, кто не смог найти число за 10 секунд, возможно, вы просто не смогла сконцентрироваться из-за того, что вам что-то мешало.

Обратите внимание на то, что в каждом ряду по 14 чисел, а в столбцах - 15. Нужное число 994 находится на пересечении 5 столбца и 11 ряда.

Вам нужно найти лишнее число за 10 секунд / фото: Fresherslive

Напомним, мы предлагали вам головоломку со странными знаками. Всего за 30 секунд вам нужно понять, что значат эти знаки. Мы дадим вам подсказку, бабушки точно знаю, что это какая-то определенная схема.

Ранее мы предлагали вам справиться с очень сложной головоломкой. Вам всего за 5 секунд нужно найти зайчика, который спрятался на видном месте. Интересно то, что справиться с оптической иллюзией так быстро может только 1% людей.

Вас также заинтересует: