"Очень рискованный период": астролог назвал дату ракетной атаки по Украине до Нового года

Оккупанты не смогут начать наступать на Украину с Беларуси до 20 января, отметил астролог.

Гороскоп для Украины / pixabay, t.me/KOS_ZSU/115

Наступление войск России на Украину до Нового года точно не будет, но оккупанты могут ударить ракетами и дронами. Как говорит астролог Алексей Кириченко, нельзя игнорировать воздушную тревогу.

"25 декабря очень большое скопление планет в Козероге. Это означает скапливание сил, например, на границе с Беларусью. Постепенно эти планеты будут расходиться после Нового года. Сейчас нет планет, которые означают прорыв, продвижение. Прорыва на Волыни не будет. Когда Меркурий замедляется и снижает скорость, напряжение нарастает, но события не происходят. Однако возможны террористические акты и неожиданные взрывы", - говорит астролог.

Астролог рассказал, что в понедельник очень опасный период ракетных ударов.

"26 декабря аспект Урана будет в 9 утра. Это наиболее рискованный период ракетных ударов по территории Украины. Беспилотники, авиаудары, ракетные удары. Если будет воздушная тревога в понедельник, нужно срочно прятаться", - говорит астролог.

По словам специалиста, в районе Нового года нет возможных и быстрых продвижений войск оккупантов.

"Сейчас в декабре, пока ретроградные планеты, речь идет о повторном наступлении на Украину. Но, у Марса и Сатурна мало планет, речь идет о запугивании, а не о наступлении. Путинская пропаганда запугивает ядерными бомбами и повторными наступлениями с Севера. Реального наступательного потенциала нет. В районе Нового года невозможны быстрые продвижения войск. 20 января Марс и Меркурий пойдут вперед, поэтому я прогнозирую военные операции в конце января. Это будут новые военные ситуации. Прогнозирую более активную и наступательную войну в конце января. До 20 января, я считаю, можно выдохнуть, наступательных действий не будет", - отметил он.

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