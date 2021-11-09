Очень кислые конфеты прожгли 4-летней девочке дыру в языке

У ребенка появилась жгучая реакция во рту после употребления леденцов / ua.depositphotos.com

В австралийском Мельбурне четырехлетняя девочка получила сильный ожог языка после употребления очень кислых конфет. У нее на языке образовалась дырка.

Конфеты, которыми полакомилась девочка, содержат четыре типа кислоты - аскорбиновую, лимонную, молочную и яблочную. На обертке есть предупреждение, что их нельзя есть детям до четырех лет, а употребление нескольких кусочков в течение короткого промежутка времени "может вызвать временное раздражение", пишет Metro.

Юная Уиллоу Райт достала из шкафа конфеты своего брата, пока мама Кирсти была занята работой в другой комнате. У ребенка появилась жгучая реакция во рту, она в слезах побежала к матери. Кирсти позвонила местному терапевту, но ей сказали, что помочь ничем не смогут, а реакция на конфеты исчезнет через несколько дней.

Стоматологи говорят, что кислые сладости с высоким уровнем кислотности могут быть очень опасны для маленьких детей. Продукты с таким уровнем кислоты или PH могут вызвать химические ожоги щек и языка.

Производитель конфет, в свою очередь, заявил, что ингредиенты, используемые в сладостях, одобрены Ассоциацией пищевых продуктов и лекарств США (FDA) для использования в пищевых продуктах и при "нормальном употреблении потребители без проблем наслаждаются ими".

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Такие конфеты, как съела девочка, продаются в США и Австралии.

Как сообщал Главред, диетолог Юлия Поворознюк поделилась, какие сладости можно давать детям. По ее словам, детям лучше не покупать подарочные упаковки с конфетами, а стараться купить, например, шоколад (полезным считается черный) или пастилу.

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