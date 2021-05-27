Очень близко ретроградный Меркурий 2021 – даты, и взрывы каких "бомб" грозят

Меркурий ретроградный в 2021 начнется в конце мая и надолго затянется. Астрологи предупредили, к чему готовиться.
Астролог Влад Росс сообщил, что ретроградный Меркурий 2021 наступит с воскресенья, 30 мая, и продлится до 12 июля.
До начала ретро Меркурия необходимо сделать покупки и успеть завершить дела, связанные с бумагами, рассказал эксперт Главреду.
Собеседник предупредил, что в период ретроградности планеты могут взрываться "информационные бомбы".
"…до середины лета нас ждет информационно насыщенный период…", – подчеркнул Влад Росс.
Астролог Юлия Погорельченко на своей странице в Instagram делилась, что Меркурий ретроградный 2021 будет с 30 мая по 23 июня.
В ретро Меркурий эксперт посоветовала отказаться от таких дел:
- От новых проектов;
- От медицинских исследований;
- От медицинских манипуляций;
- От подписания важных бумаг;
- От вступления в брак. Лучше не давать старт новым отношениям.
По ее словам, также не стоит делать крупные покупки, начинать работать на новом месте, менять место учебы и отправляться в поездки.
Погорельченко добавила, что ретроградный Меркурий 2021 года подойдет для таких дел:
- Повышение квалификации;
- Возвращение к заброшенной учебе;
- Проверка документов;
- Фильтрация людей из прошлого, которые вернулись в жизнь;
- Выстраивание отношений с нужными людьми;
- Завершение начатого.
Что такое ретроградность планеты
Ретроградность планеты – попятное движение – это определенный период, сообщает Википедия.
В период ретроградности планеты наблюдателям с Земли кажется, что небесное тело "замирает" в одной точке, а потом начинает двигаться в обратном направлении.