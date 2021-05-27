Очень близко ретроградный Меркурий 2021 – даты, и взрывы каких "бомб" грозят

В период ретроградного Меркурия грозит взрыв "информационных бомб", спрогнозировал астролог / flickr.com/[email protected]

Астролог Влад Росс сообщил, что ретроградный Меркурий 2021 наступит с воскресенья, 30 мая, и продлится до 12 июля.

До начала ретро Меркурия необходимо сделать покупки и успеть завершить дела, связанные с бумагами, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник предупредил, что в период ретроградности планеты могут взрываться "информационные бомбы".

"…до середины лета нас ждет информационно насыщенный период…", – подчеркнул Влад Росс.

Астролог Юлия Погорельченко на своей странице в Instagram делилась, что Меркурий ретроградный 2021 будет с 30 мая по 23 июня.

В ретро Меркурий эксперт посоветовала отказаться от таких дел:

От новых проектов;

От медицинских исследований;

От медицинских манипуляций;

От подписания важных бумаг;

От вступления в брак. Лучше не давать старт новым отношениям.

По ее словам, также не стоит делать крупные покупки, начинать работать на новом месте, менять место учебы и отправляться в поездки.

Погорельченко добавила, что ретроградный Меркурий 2021 года подойдет для таких дел:

Повышение квалификации;

Возвращение к заброшенной учебе;

Проверка документов;

Фильтрация людей из прошлого, которые вернулись в жизнь;

Выстраивание отношений с нужными людьми;

Завершение начатого.