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Очень близко ретроградный Меркурий 2021 – даты, и взрывы каких "бомб" грозят

27 мая 2021, 13:18

Меркурий ретроградный в 2021 начнется в конце мая и надолго затянется. Астрологи предупредили, к чему готовиться.

Эксперт спрогнозировал, что в период ретроградного Меркурия грозит взрыв информационных бомб
В период ретроградного Меркурия грозит взрыв "информационных бомб", спрогнозировал астролог / flickr.com/[email protected]

Астролог Влад Росс сообщил, что ретроградный Меркурий 2021 наступит с воскресенья, 30 мая, и продлится до 12 июля.

До начала ретро Меркурия необходимо сделать покупки и успеть завершить дела, связанные с бумагами, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник предупредил, что в период ретроградности планеты могут взрываться "информационные бомбы".

"…до середины лета нас ждет информационно насыщенный период…", – подчеркнул Влад Росс.

Астролог Юлия Погорельченко на своей странице в Instagram делилась, что Меркурий ретроградный 2021 будет с 30 мая по 23 июня.

В ретро Меркурий эксперт посоветовала отказаться от таких дел:

  • От новых проектов;
  • От медицинских исследований;
  • От медицинских манипуляций;
  • От подписания важных бумаг;
  • От вступления в брак. Лучше не давать старт новым отношениям.

По ее словам, также не стоит делать крупные покупки, начинать работать на новом месте, менять место учебы и отправляться в поездки.

Погорельченко добавила, что ретроградный Меркурий 2021 года подойдет для таких дел:

  • Повышение квалификации;
  • Возвращение к заброшенной учебе;
  • Проверка документов;
  • Фильтрация людей из прошлого, которые вернулись в жизнь;
  • Выстраивание отношений с нужными людьми;
  • Завершение начатого.

Что такое ретроградность планеты

Ретроградность планеты – попятное движение – это определенный период, сообщает Википедия.

В период ретроградности планеты наблюдателям с Земли кажется, что небесное тело "замирает" в одной точке, а потом начинает двигаться в обратном направлении.

Влад Росс ретроградный Меркурий Юлия Погорельченко
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