Обрезали - не выбрасывайте: 5 вкусных и полезных способов использования кожуры от яблок

5 вкусных и полезных способов использования кожуры от яблок / коллаж Главред

Яблоки - один из самых употребляемых продуктов среди украинцев. Перед тем, как их съесть, многие предпочитают очистить фрукт от кожуры, но мало кто использует ее, а сразу отправляет в мусорку.

Главред разбирался, как выжать максимум с яблока и куда использовать его очистки.

Яблочные чипсы и сушка

Наверное, самым очевидным, но одним из самых популярных способов использования яблок и кожуры от них, является их высушивание. Из такой сушки получается вкуснейший компот. С чипсами посложнее: кожуру нужно выложить в один-два слоя на противень, застеленный пергаментом.

Читайте также5 необычных, но полезных способов применения картофеля в бытуПодсушить в духовке при температуре 80 градусов в течение пары часов, чтобы немного увялились. Добавить ложку топленого масла, перемешать и нагреть духовку до 200 градусов. Запекать чипсы в течение 10 минут. Такую закуску можно присыпать корицей.

Блинчики из яблок и кексы

Для этого измельчите яблочную кожуру в блендере и добавьте получившуюся массу к тесту для блинов, вафель или кексов. Кожура придаёт лёгкий яблочный аромат и увеличивает содержание клетчатки в любом из этих блюд.

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Яблочный чай

Для приготовления напитка достаточно залить кожуру кипятком и дать ему настоятся.Также можно добавить корицу и заправить медом.

Как очистить алюминиевую посуду?

Бывает, что на кастрюли из алюминия появляются некрасивые пятна, но их можно очень легко убрать с помощью яблочной кожуры. Достаточно сложить очистки в емкость, залить водой и прокипятить не менее получаса. Кислота вступит в химическую реакцию с металлом, а пятна исчезнут.