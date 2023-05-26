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Обречены жить в роскоши: под какими знаками зодиака рождаются миллиардеры

Алина Дембицкая
26 мая 2023, 03:30
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Есть определенные знаки зодиака, которые считаются чрезвычайно удачливыми, когда дело доходит до богатства и процветания.
деньги, богатство
Под какими знаками зодиака рождаются миллиардеры? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

На протяжении веков астрология была неотъемлемой частью образа жизни людей. Положения планет помогают астрологам предсказать финансовое будущее, романтические отношения и другие важные аспекты жизни. Кроме того, есть определенные знаки зодиака, которые считаются чрезвычайно удачливыми, когда дело доходит до богатства и процветания. Главред рассказывает, какие знаки зодиака чаще всего становятся миллиардерами.

Есть четыре знака зодиака, имеющие самые большие шансы стать миллиардерами. Первое место занимает представитель земной стихии. Согласно разным данным, около 32 миллиардеров мира имеют этот знак зодиака. Среди богачей, имеющих этот знак зодиака, известный американский модельер и дизайнер Ральф Лорен, основатель культового бренда H&M Стефан Перссон, кондитерский король Джованни Ферреро, а также светская львица Ким Кардашьян. Все эти персоны имеют знак зодиака Весы. Это седьмой астрологический знак, которым управляет планета Венера, символизирующая любовь и деньги.

Люди, родившиеся под созвездием Весов, считаются довольно консервативными, когда дело доходит до принятия решений о финансах, но их выбор обычно окупается в долгосрочной перспективе, обеспечивая стабильность и социальную безопасность. Весы также известны своей щедростью, и они нравятся людям за это качество.

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Следующим по распространенности знаком среди миллиардеров являются Рыбы, под ним родились 29 из 300 лучших миллиардеров. Астрологи говорят, что именно благодаря своей креативности и невероятной творческой фантазии Рыбы достигают финансового успеха. Среди известных миллиардеров, имеющих этот знак зодиака, – французский бизнесмен Бернар Арно, международный медиамагнат Руперт Мердок, а также американский предприниматель Майкл Делл.

Третье место среди миллиардеров занимает Телец. Этот знак зодиака с высокой вероятностью может преуспеть в жизни, поскольку имеет высокий уровень интеллекта. Кроме того, Телец известен своей надежностью и трудолюбием. Среди известных миллиардеров, родившихся под этим знаком зодиака, – основатель Facebook Марк Цукерберг.

Четвертую строчку среди знаков зодиака, которые обречены стать миллиардерами, занимает Лев. Астрологи утверждают, что амбиции и уверенность в себе делают этот знак зодиака прирожденным лидером. Именно это качество помогает Льву достичь невероятного финансового успеха. Среди известных миллиардеров, у которых есть этот знак зодиака, – соучредитель Google Сергей Брин и американский бизнесмен и технолог Ларри Эллисон.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс назвал знаки с невероятной интуицией:

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