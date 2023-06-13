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Обречены разбогатеть летом-2023: астролог рассказал, к кому будут липнуть деньги

Олег Макаров
13 июня 2023, 07:30
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Трем знакам зодиака лето этого года принесет большой финансовый успех, причем одному из них даже не придется напрягаться.
Астролог Влад Росс предсказал финансовый успех летом-2023 трем знакам зодиака
Астролог Влад Росс назвал знаки зодиака, которые летом разбогатеют / Главред

Для трех знаков зодиака лето 2023 года обещает сказочный финансовый успех, и деньги будут буквально липнуть к ним. Причем если представителям двух знаков придется приложить некоторые усилия для того, чтобы деньги потекли в их руки, то третьему даже не понадобится стараться – он обречен разбогатеть. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Главным счастливчиком в финансовых делах летом этого года, по прогнозу астролога, будет Лев.

"У Льва все будет складываться великолепно. В финансовой сфере все будет не просто замечательно, а блестяще. У Льва этот успех будет связан с новыми личными проектами. Прибыль ему могут принести взаимосвязи с любовниками или любовницами, близкие, сексуальные отношения. Благодаря этому Лев получит продвижение", – отметил Влад Росс.

Ошеломительный приток денег летом 2023-го ждет также Тельца, уверен астролог, особенно вторая половина сезона порадует представителей этого знака.

"У Тельца стабилизируется финансовая ситуация, особенно в июле-августе, когда к нему будут липнуть новые финансовые возможности. Все будет впечатляюще. У Тельца просто попрет финансовая удача, он словит волну фарта, ведь планета большого счастья Юпитер будет набирать все больше мощи во второй половине лета", – рассказал Влад Росс.

Кроме того, по мнению Влада Росса, на успех в денежных делах может рассчитывать Дева.

"Вторая половина лета будет прекрасна для Девы. Она сама удивится, насколько удачно и благоприятно все для нее будет складываться. Деньги потекут в руки Девы благодаря ее финансовому чутью, аналитическому уму, тщательно подготовленным финансовым проектам, где она сможет рассчитать свой путь к успеху", – утверждает Влад Росс.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, каким будет июнь 2023 года, каким делам стоит посвятить первый месяц лета, а чего категорически не стоит делать. Кроме того, Влад Росс составил гороскоп на июнь-2023 и назвал лузеров и счастливчиков месяца.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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