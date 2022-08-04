Образы Эды Йылдыз: 7 стильных луков из Постучись в мою дверь, которые захочет повторить каждая

Образы Эды Йылдыз из Постучись в мою дверь по сериям / imdb.com

Эда Йылдыз (актриса Ханде Эрчел) - очаровательная главная героиня турецкого драматично-комедийного сериала Постучись в мою дверь, который навел много шума среди зрительниц всех возрастов по всему миру.

Первые серии истории о девушке-сироте, которая искала справедливости, а нашла истинную любовь, вышли на экраны летом 2020 года. Зрители, из-за локдаунов оголодавшие к киноновинкам, с азартом принялись следить за любовными приключениями Эды и Серкана.

Йылдыз многим показалась преувеличено эксцентричной и эмоциональной, на фоне ее возлюбленного она порой выглядела просто истеричкой, от чего Эда, как персонаж, получила весьма смешанные отзывы.

Однако сложно отрицать, что костюмеры и дизайнеры, создавая образы для романтичной, но взбалмошной Эды, постарались на славу. Миллионы поклонниц с азартом принялись повторять образы Эды Йылдыз.

Главред расскажет, какие луки главной героини сериала Постучись в мою дверь стоит примерить этим летом.

Образы Эды Йылдыз по сериям / imdb.com

Ты - сама романтичность

Для прохладного летнего вечера подойдет образ Эды из 1 сезона (12 серия) - короткое белое платье в красный горошек, чей плиссированный подол едва выбивается из-под лососевого худи оверсайз. К аксессуарам и прически требования минимальные - клатч, маленькие колечки в ушах и беспорядочный хвост на затылке. В этом вся Эда - концентрированное очарование в изящной упаковке.

Образы Эды из постучись в мою дверь / imdb.com

Слишком горяча для офиса

Но для похода в ресторан - самое оно. Для того, чтобы повторить образ Эды Йылдыз из 1 сезона (14 серия), вам понадобятся: строгий жилет и широкие брюки с высокой посадкой. Наряд может быть однотонным, как в сериале, или можно поэкспериментировать с цветом - в зависимости от обстоятельств и личных предпочтений. Особое внимание стоит уделить солнцезащитным очкам. Предпочтение стоит отдать узкой оправе с цветными стеклами.

Образы Эды Йылдыз по сериям / imdb.com

Тропикана-женщина

Пляжная вечеринка или прогулка по набережной, или даже, с чем черт не шутит, поход в кафе в душный летний день - этот лук Эды из 5 серии 1 сезона достаточно универсален. Топ на одно плечо с анималистичным принтом, легкая юбка и широкий пояс, подчеркивающий талию - вот и все, что вам понадобиться, чтобы блистать, как Йылдыз. Возможные замены: вместо юбки можно надеть широкие шорты или юбку-шорты, желательно однотонные. Также тип топа стоит выбирать, исходя из особенностей ваших плеч и шеи.

Образы Эды из постучись в мою дверь / imdb.com

Детская непосредственность

Склонность Эды к ребячеству порой порождала весьма заметные луки. Во 2 сезоне (5 серия) Постучись в мою дверь главная героиня снова обратилась к топам и оверсайзу: мужская рубашка с геометричным орнаментом, горчичный спортивный лиф и белые шорты с завышенной талией зазвучали оригинальным ансамблем. Уместными штрихами к луку оказались серьги-каффы, и широкий белый пояс, надетый поверх рубахи.

Образы Эды Йылдыз по сериям / imdb.com

Девяностые зовут!

Наряд, который никогда не устареет и просто обязан быть в летнем гардеробе каждой женщины, Эда показала во втором сезоне (3 серия). Все очень просто, но от этого не менее стильно: красный однотонный топ, прямые джинсы и узкие солнцезащитные очки. Прелесть этого образа в том, что а) он прост и лаконичен, б) оставляет пространство для выбора аксессуаров, в) его можно собрать, имея даже очень маленький гардероб. Топ с открытым животом можно заменить однотонной облегающей майкой.

Образы Эды из постучись в мою дверь / imdb.com

Универсальный солдат

Днем на прогулку или вечером в кафе - лук Эды из 8 серии 2 сезона будет уместен практически в любой ситуации. Джинсовые шорты до колена, топ-жилет и замшевый клатч объединяются в элегантный образ, который можно дополнить и массивными украшениями, или романтичным шейным платком.

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