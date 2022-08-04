УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Образы Эды Йылдыз: 7 стильных луков из Постучись в мою дверь, которые захочет повторить каждая

4 августа 2022, 17:20

Универсальные ежедневные образы, навеянные турецкой красавицей, подойдут женщинам всех объемов и возрастов.

Эда Йылдыз
Образы Эды Йылдыз из Постучись в мою дверь по сериям / imdb.com

Эда Йылдыз (актриса Ханде Эрчел) - очаровательная главная героиня турецкого драматично-комедийного сериала Постучись в мою дверь, который навел много шума среди зрительниц всех возрастов по всему миру.

Первые серии истории о девушке-сироте, которая искала справедливости, а нашла истинную любовь, вышли на экраны летом 2020 года. Зрители, из-за локдаунов оголодавшие к киноновинкам, с азартом принялись следить за любовными приключениями Эды и Серкана.

Йылдыз многим показалась преувеличено эксцентричной и эмоциональной, на фоне ее возлюбленного она порой выглядела просто истеричкой, от чего Эда, как персонаж, получила весьма смешанные отзывы.

Однако сложно отрицать, что костюмеры и дизайнеры, создавая образы для романтичной, но взбалмошной Эды, постарались на славу. Миллионы поклонниц с азартом принялись повторять образы Эды Йылдыз.

Главред расскажет, какие луки главной героини сериала Постучись в мою дверь стоит примерить этим летом.

Эда Йылдыз
Образы Эды Йылдыз по сериям / imdb.com

Ты - сама романтичность

Для прохладного летнего вечера подойдет образ Эды из 1 сезона (12 серия) - короткое белое платье в красный горошек, чей плиссированный подол едва выбивается из-под лососевого худи оверсайз. К аксессуарам и прически требования минимальные - клатч, маленькие колечки в ушах и беспорядочный хвост на затылке. В этом вся Эда - концентрированное очарование в изящной упаковке.

Эда Йылдыз
Образы Эды из постучись в мою дверь / imdb.com

Слишком горяча для офиса

Но для похода в ресторан - самое оно. Для того, чтобы повторить образ Эды Йылдыз из 1 сезона (14 серия), вам понадобятся: строгий жилет и широкие брюки с высокой посадкой. Наряд может быть однотонным, как в сериале, или можно поэкспериментировать с цветом - в зависимости от обстоятельств и личных предпочтений. Особое внимание стоит уделить солнцезащитным очкам. Предпочтение стоит отдать узкой оправе с цветными стеклами.

Эда Йылдыз
Образы Эды Йылдыз по сериям / imdb.com

Тропикана-женщина

Пляжная вечеринка или прогулка по набережной, или даже, с чем черт не шутит, поход в кафе в душный летний день - этот лук Эды из 5 серии 1 сезона достаточно универсален. Топ на одно плечо с анималистичным принтом, легкая юбка и широкий пояс, подчеркивающий талию - вот и все, что вам понадобиться, чтобы блистать, как Йылдыз. Возможные замены: вместо юбки можно надеть широкие шорты или юбку-шорты, желательно однотонные. Также тип топа стоит выбирать, исходя из особенностей ваших плеч и шеи.

Эда Йылдыз
Образы Эды из постучись в мою дверь / imdb.com

Детская непосредственность

Склонность Эды к ребячеству порой порождала весьма заметные луки. Во 2 сезоне (5 серия) Постучись в мою дверь главная героиня снова обратилась к топам и оверсайзу: мужская рубашка с геометричным орнаментом, горчичный спортивный лиф и белые шорты с завышенной талией зазвучали оригинальным ансамблем. Уместными штрихами к луку оказались серьги-каффы, и широкий белый пояс, надетый поверх рубахи.

Эда Йылдыз
Образы Эды Йылдыз по сериям / imdb.com

Девяностые зовут!

Наряд, который никогда не устареет и просто обязан быть в летнем гардеробе каждой женщины, Эда показала во втором сезоне (3 серия). Все очень просто, но от этого не менее стильно: красный однотонный топ, прямые джинсы и узкие солнцезащитные очки. Прелесть этого образа в том, что а) он прост и лаконичен, б) оставляет пространство для выбора аксессуаров, в) его можно собрать, имея даже очень маленький гардероб. Топ с открытым животом можно заменить однотонной облегающей майкой.

Эда Йылдыз
Образы Эды из постучись в мою дверь / imdb.com

Универсальный солдат

Днем на прогулку или вечером в кафе - лук Эды из 8 серии 2 сезона будет уместен практически в любой ситуации. Джинсовые шорты до колена, топ-жилет и замшевый клатч объединяются в элегантный образ, который можно дополнить и массивными украшениями, или романтичным шейным платком.

Другие новости:

мода турецкие сериалы уличная мода мода 2022
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:04

Чтобы не сбежали: оккупантам угрожают заградительными отрядами "кадыровцев" на Херсонщине

17:50

Путин захочет переговоров: в конце августа РФ может предложить прекращение огня - ЖдановВидео

17:46

РФ стянула войска на Херсонщину: враг может наступать, чтобы сорвать планы ВСУ – ГенштабВидео

17:25

"Те, кого накрыло ракетами, уже ничего не расскажут": Гиркин признал мощность HIMARSВидео

17:20

Образы Эды Йылдыз: 7 стильных луков из Постучись в мою дверь, которые захочет повторить каждая

Реклама
17:15

США могли бы ликвидировать Путина так, как и лидера "Аль-Каиды" - генерал СБУВидео

16:57

Полный рот золотых зубов: у Кабаевой появилась конкурентка и положила глаз на Путина

16:53

ВСУ продвинулись в Донецкой области, есть тактические улучшения – ГенштабВидео

16:52

Оставил гранату для себя: яркая история пенсионера из Бучи, в одиночку напавшего на колонну враговВидео

16:44

НАТО может вмешаться в войну против РФ: Столтенберг назвал единственное условиеВидео

16:11

Дорофеева показала романтический снимок со своим возлюбленным КацуринымВидео

16:02

Характер человека по цвету: что о вас расскажет ваш нелюбимый оттенок

15:58

Мишина, которая пол года не ухаживала за собой, показала бьюти-процедуры

15:57

"Референдумы" и аннексия на юге Украины не пройдут: Москва не удержит территории – ОПВидео

15:53

Должны осудить войну и сказать "Слава Украине!": грузинский ресторан ввел "входные визы" для россиян

15:37

Украину обвинили в размещении баз ВСУ в больницах и школах: в ОП жестко ответилиВидео

15:18

Не трогай меня: 4 самых нервных знака гороскопаВидео

15:11

Месть партизан: на Луганщине расстреляли авто с гауляйтером и его замом – оба раненыВидео

15:06

В Украине резко похолодает: синоптик назвала датуВидео

14:59

Это теракт: у Зеленского жестко отреагировали на обстрел ТорецкаВидео

Реклама
14:50

Что нельзя делать по отношению к ребенку: топ-10 судьбоносных ошибок

14:31

Позиции РФ смешали с землей: морпехи уничтожили 20 оккупантов вместе с техникойВидео

14:26

РФ пойдет дальше, но не на Польшу: Кучма назвал страны, на которые нападет Путин после войны в УкраинеВидео

14:21

Экс Лорак похвастался своей девушкой в купальнике

14:19

В США украинкам, потерявшим конечности из-за ракетного удара РФ по Краматорску, сделали протезы

13:59

Муж красавицы Ратаковски умоляет о прощении за измены. Модель непреклонна

13:58

В ОП назвали условие перемирия с РФ и анонсировали наступление ВСУВидео

13:31

Морковную ботву лучше не выбрасывать: как применять отходы для здоровья, красоты и в кулинарии

13:30

"Хотят "повторить" 24 февраля": РФ готовится к наступлению на трех направлениях - ЖдановВидео

13:17

Теракт в Еленовке со взрывом пленных украинских военных организовывало путинская ЧВК "Вагнер" – СМИ

13:00

Гороскоп на завтра, 5 августа 2022: Львам – деньги, Скорпионам – перемены, Рыбам - опасные соблазныВидео

12:59

РФ накрыла Торецк из артиллерии: 12 погибших и раненых, пострадали детиВидео

12:55

Гусеница или сарделька: Слава Каминская напрашивается на комплименты

12:52

Путин может ударить тактическим ядерным оружием по Украине: Кучма объяснил, кто способен остановить РФВидео

12:47

СМИ рассказали о связи львовского губернатора Козицкого с Медведчуками

12:42

Запуск накопительной пенсии зависит от конца войны: в Минсоцполитики назвали возможные срокиВидео

12:31

У Зеленского назвали главные аргументы для успешных переговоров с РФВидео

12:28

Горячая поддержка фронта от тыла актуально

12:04

"Пусть не рассказывают сказки": Зибров разругал Полякову и Ефросинину за языковой скандалВидео

12:00

В Донецке был "прилет" по залу, где прощались с террористкой "Корсой": есть погибшиеВидео

Реклама
11:59

Десантники ВСУ "покрошили" оккупантов на Донецком направлении и взяли трофеиВидео

11:50

Потери, решение кармических задач и тяжелые мысли: чего ждать и опасаться в полнолуние 12 августаВидео

11:30

"Не рассчитывайте, что скоро Путин умрет или санкции убьют РФ": Кучма заявил, что война не закончится быстроВидео

11:29

Ответ на агрессию РФ: Резников анонсировал новый пакет военной помощи от СШАВидео

11:18

Мобилизация в ВСУ: кто может повторно получить повестку в военкомат

10:53

Пленный майор РФ о повальном дезертирстве оккупантов: "От батальона ничего не осталось"Видео

10:51

Крест человеческих страстей и время тяжелых решений: чего ждать украинцам в августе - астрологВидео

10:43

Отправить на Донбасс и публично извиниться: российских "несогласных" звезд шантажируют увольнениями

10:41

"Остались без рук и ног, теперь терроризируют местных": оккупанты ищут "предателей" на ХерсонщинеВидео

10:20

Ударила сковородкой и засунула в помойку: в Крыму женщина избила мужа-фаната войны в Украины

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять