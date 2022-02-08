"Обращайтесь к врачу": Комаровский перечислил тревожные сигналы во время COVID-19

Доктор Комаровский дал рекомендации больным коронавирусом / скриншот

Отказаться от самолечения COVID-19 и срочно обратиться к врачу должен больной коронавирусом человек, если ему не помогают жаропонижающие препараты, пульсоксиметр показывает ниже 93, пациент не может пить и есть, ведет себя неадекватно, имеет суицидальные мысли.

Об этом заявил известный педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский.

"Во время COVID-19 пульсоксиметр показывает ниже 93 – обращаетесь к врачу. Если вы не можете есть и пить, если есть суицидальные мысли, если человек ведет себя неадекватно – обращайтесь к врачу. Еще один признак – отсутствие эффекта жаропонижающих препаратов", – пояснил Комаровский.

Также педиатр рассказал, что нужно делать родителям, если их ребенок чувствует себя нехорошо.

Читайте также"Это безнадежно": Комаровский разнес популярное лекарство от коронавируса"Если вы пять дней лечите ребенка, а ему не становится лучше, то обратитесь к врачу. Следует обратиться к врачу, если возник симптом, которого не было раньше. Второе правило: если два дня подряд вы произносите фразу: "Сегодня хуже, чем вчера", – указал врач.

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Стоит напомнить, что по состоянию на утро вторника, 8 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 34 тысяч 353 жителей страны (сутками ранее было 23 378). В том числе заболели 3095 детей и 955 медработников. За минувшие 24 часа были госпитализированы 2168 человек; летальных случаев - 255; выздоровели 15 193 человека.

Также сообщалось, что аналитик рассказывала, что во время пика заболеваемости Омикроном в Украине могут фиксировать до 50 тысяч случаев инфицирования в день. Также она отметила, что сейчас адаптивный карантин помогает недопущению перегрузки медицинской системы. Соответственно, в ближайшее время никто его отменять не будет.

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