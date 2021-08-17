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Янукович всплыл в России: накануне Дня Независимости написал украинцам письмо

17 августа 2021, 11:59

По словам Януковича, в попытке вести на равных диалог как с Западом, так и с Россией, страна постоянно наталкивалась на трудности.

Янукович
Янукович обратился к украинцам / УНИАН

Экс-президент-беглец Виктор Янукович неожиданно обратился к гражданам Украины накануне 30-летия Независимости государства.

Соответствующее обращение опубликовал пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир в своем Facebook. В обращении Янукович подчеркнул, что Украина сегодня стала полностью зависимой от российско-американских отношений.

Янукович также заявил, что накануне 30-летия Независимости Украины стоит поговорить о том, какой путь прошло государство за этот период.

"Не стану перечислять все важнейшие моменты 30-летней истории нашей независимости... Скажу только, что мое пребывание во власти как губернатора, премьера, а в дальнейшем - на посту главы государства выпало на очень непростой период", - подчеркнул Янукович.

По его мнению, в попытке вести на равных диалог как с Западом, так и с Россией, страна постоянно наталкивалась на трудности, "корни которых лежали отнюдь не в нашей неспособности обеспечивать социально-экономический прогресс, а в проблемах геополитического направления".

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Янукович отметил, будто нормальные партнерские отношения Украины с Россией на Западе (в частности в США) рассматривали как угрозу возвращения РФ в мировую политику в роли, которую играл в свое время СССР.

"В результате нарастания внутриполитической напряженности в Украине и перерастания ее в открытый конфликт между оппозицией и действующей властью было лишь вопросом времени", – добавил он.

Янукович признал, что его власть знала об этой угрозе и делала все, чтобы предотвратить катастрофу.

"Государственный переворот, произошедший в 2014 году, не был результатом нашей "мягкости". Он был обусловлен реализацией проекта "Украина как анти Россия", и если мы примем этот постулат как данность, то все станет на свои места", – подчеркнул он.

Янукович добавил, что, по его глубокому убеждению, "главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней".

"На первый взгляд безобидное "Кто не скачет – тот москаль", призванное помочь согреться митингующим на Майдане, на самом деле оказалось сигналом к началу политики перманентного противостояния и конфронтации с ней (Россией – ред.)", – считает Янукович.

Он заявил, якобы именно это привело к войне, расколу украинского общества, перманентной социальной нестабильности, глубочайшего экономического кризиса, разгула радикальных националистических организаций, преследование оппозиции, закрытие неугодных режиму телевизионных каналов.

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"Это привело к тому, что гражданам Донбасса предлагают ехать в Россию, если они не желают поддерживать насильственную украинизацию, проводимую, как это не странно, русскоязычным руководством государства, а жителям Крыма отказывают в праве считать полуостров своей родиной, поскольку они там, якобы, лишь временные гости", – подчеркнул Янукович.

Кроме того, он отметил, будто накануне 30-летия своей Независимости Украина оказалась в полной зависимости от состояния американо-российских отношений.

  • Обращение Януковича
    Обращение Януковича facebook.com/a.v.yanukovych
  • Обращение Януковича
    Обращение Януковича facebook.com/a.v.yanukovych
  • Обращение Януковича
    Обращение Януковича facebook.com/a.v.yanukovych
  • Обращение Януковича
    Обращение Януковича facebook.com/a.v.yanukovych
  • Обращение Януковича
    Обращение Януковича facebook.com/a.v.yanukovych

"То, что народ при нашей власти жил лучше - это факт. И этот факт еще более красноречив, если учитывать нынешнее обнищание украинцев. Но верьте - все изменится", – заявил экс-президент-беглец.

Как ранее сообщал Главред, СНБО принял решение о применении санкции против бывших президента Украины Виктора Януковича, премьер-министра Николая Азарова, генерального прокурора Виктора Пшонки, министра образования Дмитрия Табачника и других чиновников.

Санкции также вводятся против бизнесмена Сергея Курченко, экс-министра обороны Дмитрия Саламатина, самопровозглашенного главы "правительства Крыма" Сергея Аксенова, "экс-прокурора" аннексированного Россией Крыма Натальи Поклонской.

Виктор Янукович
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