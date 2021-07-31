Обнаружена причина появления новых штаммов коронавируса

Коронавирус распространяется из-за ослабления карантинных ограничений / Reuters

Австрийские исследователи из Института науки и технологии под руководством Федора Кондрашова создали эпидемиологическую модель, которая описывает динамику инфицирования людей коронавирусом. Таким образом они выяснили, как функционирует новый штамм COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports, пишет N+1.

Исследователи просчитали, как эпидемия будет развиваться среди десяти миллионов людей в течение трех лет, при условии массовой вакцинации после первого года.

Также авторы работы проанализировали устойчивость штамма, обнаружив, что она зависит от доли вакцинированного населения и порогового числа инфицированных, которое провоцирует вспышку.

"С одной стороны, при низком пороговом значении инфекция быстро передается в популяции, а значит, новому варианту проще найти себе нового хозяина. С другой стороны, высокая доля вакцинированных создает условия, при которых новый вариант выигрывает у старого", - говорится в исследовании.

Модельная эпидемия показала, что новые варианты появлялись, после вакцинации 60 процентов заданного количества популяции.

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Поэтому ученые предположили, что стоит снизить скорость распространения вируса и задали созданной модели эпидемиологические ограничения. Такой метод показал, что чем дольше длится самоизоляция и прочие меры предосторожности от инфицирования коронавирусом, тем сильнее снижается риск появления нового штамма.

"При максимальной длительности ограничений в четыре месяца риск, что новый вариант возникнет, практически не рос, а к моменту, когда 60 процентов населения оказалось привитыми, и вовсе исчез", - добавили авторы исследования.

В заключение ученые утверждают, что "массовая вакцинация не должна быть поводом для ослабления ограничений". В частности, речь идет о социальном дистанцировании и международном туризме.

Кроме этого, учитывая разные сроки вакцинации в мире, эксперты советуют ввести эпидемиологические ограничения на международном уровне.

Напомним, ранее Национальная академия наук спрогнозировала развитие эпидемии COVID-19 в Украине с 28 июля по 10 августа. По данным украинских ученых, в ближайшие две недели среднее количество новых заражений в Украине увеличится с 581 в сутки до 638 ​​в течение недели 28 июля - 3 августа и 735 в течение недели 4-10 августа.

Добавим, в Украине бушует коронавирус Дельта. В субботу, 31 июля, стало известно о новых 4 случах заражения в Николаеве. Трое инфицированных индийским штаммом недавно приехали из Турции, а один - из РФ.