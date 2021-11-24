Обнаружен новый штамм коронавируса, который опаснее Дельты

Обнаружен новый штамм коронавируса / Getty

Ученые Великобритании после проведения исследования предупредили о появлении нового штамма коронавируса, который может быть опаснее всех известных штаммов, включая Дельту.

Мутировавшую версию вируса обнаружили в Ботсване, сообщает издание Daily Mail.

Штамм коронавируса с научным названием B.1.1.529 содержит 32 мутации, что указывает на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Вирусолог из Имперского колледжа Лондона Том Пикок назвал комбинацию изменений в белке у нового варианта "ужасающей".

Он предупредил, что новый вариант коронавируса потенциально может быть "хуже, чем что-либо еще", включая доминирующий в мире штамм Дельта.

Читайте такжеВ Минздраве изменили требование к бустерной дозе вакцины от коронавируса

Реклама

По словам генетика из Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу, на сегодняшний день обнаружено 10 случаев этого штамма. Ученый предположил, что вариант B.1.1.529 мог появиться у пациента с ВИЧ-инфекцией.

Напомним, Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат "Молнупиравир" против Covid-19, который можно принимать дома.

"Молнупиравир" одобрен для применения у людей с коронавирусом в легкой и средней форме по крайней мере с одним фактором риска развития тяжелой формы заболевания. К числу таких факторов риска относятся ожирение, пожилой возраст (более 60 лет), сахарный диабет или болезни сердца.

Ранее американские ученые провели очередное исследование и добились впечатляющих результатов. Они утверждают, что уничтожить коронавирус можно меньше чем за секунду. Для этого нужны очень высокие температуры.

Тем временем исследователи из Массачусетского технологического института развенчали основное правило противодействия коронавирусу. Согласно новому исследованию, заразиться COVID-19 при нахождении в одном помещении с заболевшим можно как на расстоянии двух, так и 20 метров.