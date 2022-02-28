Обманули и завели в тупик: двое сумчан сумели голыми руками захватить российский БТР

Двое сумчан захватили БТР / Укроборонпром

Двое железнодорожников сумели без оружия захватить российский БТР. Как рассказал народный депутат Алексей Гончаренко, начальник станции "Сумы-Товарная" Артем Киселев и начальник станции "Басы" Руслан Аристархов во время обхода колеи увидели, как на "Сумы товарная" заезжает бронетранспортер.

"Из кабины вылез один из русских захватчиков и спросил направление движения. Железнодорожники указали ему путь в тупик за повышенной колеей. Попав в ловушку, русские вылезли из БТР, их повалили на землю и вызвали тероборону", - написал депутат.

Как уточнил Гончаренко, двух военных РФ задержали и сдали сумской теробороне. Еще двое сбежали, на них объявлена охота.

Также сообщается, что "Укрзализныця" наградит героев-железнодорожников.

Как сообщал Главред, в Бердянске местный житель голыми руками перенес противопехотную мину в лесополосу. Мину он нашел под мостом, который, вероятно, пытались взорвать российские оккупанты.

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