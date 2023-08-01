Обалденные огурцы на зиму: бутербродный способ, как в Макдональдсе

Лето - период не только свежих овощей и фруктов, но и их консервации на холодные времена года. Мы расскажем, как засолить огурцы, чтобы хрустели и радовали.
Женщина в социальной сети ТикТок показала, как сделать обалденные огурцы на зиму, чтобы использовать их в бутербродах. Даже название у этого способа соответствующее - бутербродные огурцы.
Как консервировать огурцы - вкус, как в Макдональдсе
Для того, чтобы необычным способом закрыть огурцы, вам понадобится:
- 3 кг огурцов
- 6 луковиц
- 6 столовых ложек соли
- 200 мл яблочного уксуса
- 200 г сахара
- 200 мл воды
- 1 столовая ложка куркумы
- 2 столовых ложки горчицы в зернах
Для того, чтобы приготовить такие огурцы, необходимо: нарезать огурцы кружочками и лук полукольцами, засыпать солью и оставить на три часа, после чего промыть. В этот момент в отдельной емкости, которую можно поставить на огонь - смешать уксус, сахар, воду, куркуму и горчицу и довести до кипения. Когда смесь закипит, опустите в нее огурцы с луком и прогрейте 2 минуты. Следом за этим огурцы необходимо рассыпать по банкам, налить немного рассола и прикрыть крышками. Когда все огурцы будут в банках - отправьте их в холодную духовку на температуру 120 градусов и оставьте там на 20 минут. Когда время пройдет - закрывайте банки, переворачивайте и оставляйте в пледе до остывания. Приятного аппетита.
Смотрите видео о необычном способе консервирования огурцов:
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