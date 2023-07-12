Об этом знают единицы: зачем на самом деле делают отверстие в ручке сковороды

При выборе кухонной посуды мы обращаем внимание на различные детали, включая ручки сковород. Однако, мало кто задумывается о предназначении отверстий в ручках.
Оказывается, отверстие в ручке сковороды или кастрюли выполняет особою функцию, о которой мало кто знает.
Зачем отверстие в ручке сковороды?
Отверстие в ручке сковороды имеет несколько функций. Во-первых, оно позволяет повесить сковороду на крючок или вешалку, что экономит место в кухонных шкафах и облегчает доступность посуды.
Во-вторых, через отверстие можно пропустить шнур электрического гриля или других кухонных приборов.
Для чего отверстие в ручке сковородки на самом деле?
Изначально оно изобреталось не для хранения посуды, а для того, чтобы во время приготовления вы могли легко оставить в ней ложку, которой перемешиваете еду.
Благодаря этому остатки пищи на деревянной ложке попадают в сковороду или кастрюлю, а вам не нужно пачкать поверхность или дополнительную посуду.
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