Об этом знают единицы: зачем на самом деле делают отверстие в ручке сковороды

Отверстие в ручке сковороды - функциональная особенность, которая приносит пользу в повседневной кулинарии.

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Зачем делают отверстие в ручке сковороды / Фото: pixabay.com

При выборе кухонной посуды мы обращаем внимание на различные детали, включая ручки сковород. Однако, мало кто задумывается о предназначении отверстий в ручках.

Оказывается, отверстие в ручке сковороды или кастрюли выполняет особою функцию, о которой мало кто знает.

Зачем отверстие в ручке сковороды?

Отверстие в ручке сковороды имеет несколько функций. Во-первых, оно позволяет повесить сковороду на крючок или вешалку, что экономит место в кухонных шкафах и облегчает доступность посуды.

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Во-вторых, через отверстие можно пропустить шнур электрического гриля или других кухонных приборов.

Для чего отверстие в ручке сковородки на самом деле?

Изначально оно изобреталось не для хранения посуды, а для того, чтобы во время приготовления вы могли легко оставить в ней ложку, которой перемешиваете еду.

Благодаря этому остатки пищи на деревянной ложке попадают в сковороду или кастрюлю, а вам не нужно пачкать поверхность или дополнительную посуду.

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