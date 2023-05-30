О тле можно забыть: как быстро избавиться от насекомых на смородине

Регулярная и своевременная обработка смородины поможет сохранить ваши кусты здоровыми и защищенными от вредителей.

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Как быстро избавиться от тли на смородине / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Летний сезон - время созревания вкусных и сочных ягод. Однако, настоящим испытанием для садоводов могут стать тли, которые атакуют кусты смородины. Если вы ищете быстрое и эффективное решение этой проблемы, мы предлагаем вам несколько проверенных средств.

Чем обрабатывать черную смородину от тли?

Среди самых эффективных средств от тли на смородине можно выделить настойку чеснока. Для ее приготовления необходимо измельчить несколько зубчиков чеснока и залить их литром воды. После того, как смесь настоится в течение 24 часов, ее можно использовать для обработки кустов смородины. Чесночный настой отталкивает тли и помогает избавиться от них.

Как бороться с тлей на кустах смородины?

Еще одним эффективным способом борьбы с тлями на кустах смородины является использование мыльного раствора. Простое домашнее мыло, разведенное в воде, может стать отличным инструментом. Нанесите мыльный раствор на пораженные части растения, особенно уделяя внимание нижней стороне листьев. Повторяйте обработку через некоторое время, чтобы полностью избавиться от тли.

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Какое самое эффективное средство от тли?

Одним из самых эффективных средств от тли на смородине является использование инсектицидов. Перед использованием инсектицидов обязательно прочитайте инструкцию и следуйте указаниям производителя. Выберите подходящий инсектицид для борьбы с тлями на смородине и следуйте рекомендациям по его применению. Это поможет вам добиться эффективного контроля над вредителями.

Чем обработать смородину от тли во время цветения?

Во время цветения смородины особенно важно выбирать безопасные средства. Одним из таких средств является настой пырея. Для его приготовления необходимо залить 100 грамм сухих листьев пырея литром кипятка и настоять смесь в течение 24 часов. Полученный настой можно использовать для обработки кустов смородины во время цветения.

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